Şirketlerin Çoğunun Kültürel Dönüşüme İhtiyacı Var!

Dünyanın bugünkü halini; oynaklığın, belirsizliğin, karmaşanın ve anlaşılamazlığın çok yüksek olduğu bir hal olarak tanımlayabiliriz. Yakın zamanda doğru kültürel dönüşümü gerçekleştiremeyen herkes oyun dışında kalacak gibi görünüyor.

TDK, kültürü "Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü." açıklıyor. Kültür ise sadece toplumsal bir süreç değil, aynı zamanda kurumların da kendi itibarlarını ortaya koymalarında önemli bir rol oynuyor.

Gelişen yeni kurum stratejileri, CEO'ların çalışma yöntemleri ve çalışanlarıyla iletişim kurma şekli de günümüzde değişiklik göstermektedir. Kurum kültürünü uzun yıllar yaşatmak ve bu kültürü çalışanlara benimsetmek ve sevdirmek CEO'lar tarafından önemli bir amaçtır.

İngiltere'nin saygın yatırım danışmanlığı şirketlerinden Redington'un CEO'su Robert J. Gardner acımasız koşullara sahip günümüz dünyasını tanımlamak için "VUCA" terimini kullanıyor.