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Şirketlerin devreden KDV alacaklarına ihtiyaç var
47 dakika önce
Besfin CEO'su Ferda Besli, DÜNYA'nın açtığı tartışmaya ilişkin görüşlerini ve çözüm önerilerini yazdı.
Besfin CEO'su Ferda Besli, DÜNYA'nın açtığı tartışmaya ilişkin görüşlerini ve çözüm önerilerini yazdı...
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:06
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