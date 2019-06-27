Şirketlerin tüm risklerini algoritma ile buluyor
1 saat önce
Howden Sigorta, 7 binden fazla soruyu içeren bir algoritma ile şirketlerin tüm risklerinin analizini yapan ve buradan ortaya çıkan verilere göre de sigorta maliyetlerini düşüren yeni ürünü 'Regulator'ün lansmanını yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:58
Howden Sigorta
, 7 binden fazla soruyu içeren bir algoritma ile şirketlerin tüm risklerinin analizini yapan ve buradan ortaya çıkan verilere göre de sigorta maliyetlerini düşüren yeni ürünü 'Regulator'ün lansmanını yaptı.
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