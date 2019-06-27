Son Dakika Haberleri: Şirketlerin tüm risklerini algoritma ile buluyor
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Şirketlerin tüm risklerini algoritma ile buluyor

1 saat önce

Howden Sigorta, 7 binden fazla soruyu içeren bir algoritma ile şirketlerin tüm risklerinin analizini yapan ve buradan ortaya çıkan verilere göre de sigorta maliyetlerini düşüren yeni ürünü 'Regulator'ün lansmanını yaptı.

Şirketlerin tüm risklerini algoritma ile buluyor, System.String[]
Howden Sigorta, 7 binden fazla soruyu içeren bir algoritma ile şirketlerin tüm risklerinin analizini yapan ve buradan ortaya çıkan verilere göre de sigorta maliyetlerini düşüren yeni ürünü 'Regulator'ün lansmanını yaptı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:58 
Sigorta, Ekonomi
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