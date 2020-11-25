Şirketlerin yalnızca yüzde 5'i dijital dönüşümde etkin - Son Dakika

Şirketlerin yalnızca yüzde 5'i dijital dönüşümde etkin

25.11.2020 11:02
Şirketlerin yalnızca yüzde 5'i dijital dönüşümde etkin, System.String[]

Günümüz iş dünyasında dijital dönüşüm; şirketlerin, değer yaratmaya devam etmek ve rekabet avantajı elde etmek için tüm operasyonlarını gözden geçirdiği, iş yapış şekillerini değiştirmeyi göze aldığı kapsamlı ve hayati bir süreç olarak tanımlanıyor.

Günümüz iş dünyasında dijital dönüşüm; şirketlerin, değer yaratmaya devam etmek ve rekabet avantajı elde etmek için tüm operasyonlarını gözden geçirdiği, iş yapış şekillerini değiştirmeyi göze aldığı kapsamlı ve hayati bir süreç olarak tanımlanıyor. Yerli yazılım şirketi Bimser'in Genel Müdürü Gökhan Ergun, "Eylem planında en etkili araç dijital içeriklerin yönetilmesi" şeklinde konuştu.

PwC Türkiye tarafından yayınlanan Küresel Dijital IQ 2020 raporuna göre, "Dünya genelinde dijital dönüşüme ayak uyduran şirketler; diğer şirketlere kıyasla teknoloji, süreçler, işletme modelleri ve çalışma şekilleri gibi alanlarda %33 daha fazla yatırım yaparak stratejik eylem planlarının başına bu hedefleri yazıyor. Dijital yatırımlar konusunda etkin bir yönetim ve tercihle doğru adımları atabilenler ise yalnızca %5'lik bir kısmı oluşturuyor. Bu kesimde yer alan şirketlerin kar marjı büyümesi diğer şirketlere kıyasla %17 daha fazla olurken %84'ü de inovasyona daha çok zaman ayırabiliyor. Bu değerlerle birlikte uzmanlar iş dünyasının geleceğine ilişkin görüşlerinde dijital dönüşümün doğru anlaşılması ve yönetilmesinin en temel gerekler olduğu konusunda kanaat olduğu bildiriliyor. Dijital dönüşüme ayak uydurmak isteyen şirketlerin iyileştirme sağlayacak araçlarla birlikte doğru bir felsefe ve yönetime ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken yerli yazılım şirketi Bimser'in Genel Müdürü Gökhan Ergun, "Dijital dönüşüm yolculuğunda şirketler, karar verici yöneticilerine doğru değişiklikleri yapmaları, müşteri memnuniyeti, verimlilik, karlılık, çalışan aidiyeti ve gelişimi gibi birçok alanda iyileştirme sağlayabilecekleri araçlara ihtiyaç duyarlar. Bu eylem planında en etkili araç ise dijital içeriklerin yönetilmesidir" dedi.

"DİJİTAL İÇERİK YÖNETİMİNİ TEK PLATFORMDAN YÜRÜTMEK MÜMKÜN"

Dijital dünyada var olabilmenin şirketlerin sürdürülebilirliğinde kritik rol oynadığına değinen Gökhan Ergun, "Dijital içerik yönetiminin de bu varlığı kanıtlamada hayati önem taşıyor. Doküman yönetimi, iş akışı yönetimi, belge yönetimi ve back-office süreçleri artık şirketlerin dijital dünyada var olduğunun en temel kanıtı. Bizler de bu yolculukta şirketlere rehberlik ediyor, tüm dijital içeriklerin yönetim süreçlerini entegre ettiğimiz Bimser Synergy CSP adlı İçerik Servisleri platformumuz ile destek oluyoruz. Bimser'in bu alandaki 20 yılı aşkın tecrübe ve deneyimlerinin en son teknolojiler ile donatılarak yeniden geliştirdiğimiz içerik servisleri platformu, Kubernetes ile yönetilen Container tabanlı bir teknolojiye sahip. Ayrıca Native Cloud mimarisine göre geliştirildi ve IntelliSense ve Machine Learning gibi özellikleri de bulunuyor. Bu noktada Bimser Synergy CSP'nin taranmış dokümanların kategorize edilmesinde Yapay Zeka kullanarak öğrenmeye dayalı sistemleri bünyesine dahil etmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu da tasarım yapan kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına göre sürükle bırak editörü kullanımı sırasında kullanabileceği nesne önerilerini öğrenmesini ve tasarım hızında zamandan tasarruf etmesini sağlıyor" dedi.

Bimser'in Genel Müdürü Gökhan Ergun sözlerine şöyle devam etti:

"Çözümün her cihazdan rahatlıkla kullanılabileceğini söyleyen Gökhan Ergun, "Synergy CSP cloud'un yanı sıra on-premise olarak da hizmet verebiliyor. Tasarlanan Synergy CSP formları Responsive olarak üretiliyor ve her platformdan tarayıcı ile rahatlıkla görüntülenebiliyor. Mobil cihazlar için IOS ve Android Native Form çıktısını da aynı anda üretiyor ve mobil cihazların gerçek gücünün ve özelliklerinin kullanımlarına izin veriyor."

HEDEF, YARININ TEKNOLOJİLERİNİ BUGÜNDEN KULLANDIRMAK

Şirket olarak hedeflerine de değinen Gökhan Ergun, "Bilişim 500 ve Fortune 500'ün %48'ine hizmet veren yerli bir yazılım şirketi olarak geliştirdiğimiz çözümler ile daha ilk senede Türkiye'nin önde gelen ilaç, otomotiv, beyaz eşya, inşaat, holding gibi sektörlerinden 11 müşterimize kurulum gerçekleştirdik. 30'un üzerinde farklı sürecin canlı kullanımına başladık. Yarının teknolojilerini bugünden kullanmaya başla mottosuyla geleceğin izinden yürüdüğümüz bu yolda, sürekli gelişim içerisinde güçlü, güvenli ve esnek çözüm modelleri sunmaya devam ediyor, şirketlerin dijitaldeki hızlı dönüşümü yakalamasına yardımcı oluyoruz. Dönüşüm yolculuklarına ortak olmamızı isteyen şirketlere de https://bimser.com adresi üzerinden detaylı bilgi alma veya ürün demosunu talep etme imkanı sunuyoruz" şeklinde konuştu.


Şirketlerin yalnızca yüzde 5'i dijital dönüşümde etkin
Şirketlerin yalnızca yüzde 5'i dijital dönüşümde etkin

IQ testleri, Yatırım, Türkiye, Dönüşüm, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şirketlerin yalnızca yüzde 5'i dijital dönüşümde etkin - Son Dakika


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