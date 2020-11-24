Şirketlerin yıl sonu finansal tablolarına Kovid-19 etkisi - Son Dakika

Şirketlerin yıl sonu finansal tablolarına Kovid-19 etkisi

24.11.2020 10:54
Şirketlerin yıl sonu finansal tablolarına Kovid-19 etkisi, System.String[]

Kovid-19'un şirketlerin yıl sonu finansal tablolarında değişiklikler meydana getirdiğini söyleyen Hesapküpü Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Murathan Kılıç, "Likidite ve sermaye yeterlilikleri her zaman göz önünde bulundurulmalı.

Kovid-19'un şirketlerin yıl sonu finansal tablolarında değişiklikler meydana getirdiğini söyleyen Hesapküpü Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Murathan Kılıç, "Likidite ve sermaye yeterlilikleri her zaman göz önünde bulundurulmalı. Daha da önemlisi şirketin ticari faaliyetleri, mali durumu ve ekonomik performansı üzerine hem nitel hem de nicel değerlendirme yapılması şart" dedi.

Online ön muhasebe programı Hesapküpü'nün Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Murathan Kılıç, Kovid-19'un, finansal raporlamalarda şirket faaliyetlerinin salgından etkilenme düzeyine bağlı olarak değişiklikler meydana getirdiğini söyleyerek, muhasebe ve finans ekipleri için önerilerde bulundu.

Salgının yıl boyunca pek çok sektörde finansal dengeleri değiştirdiğini belirten Kılıç, bu süreçte ortaya çıkan koşullardan kaynaklanan muhasebe etkilerinin finansal tablolara alınması gerektiğini dile getirdi.  Kılıç, Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sağlayan KPMG'nin 'Kovid-19 Finansal Raporlama Üzerindeki Potansiyel Etkileri' araştırmasından hareketle 31 Aralık 2019 tarihinden sonra sona eren hesap dönemleri için açıklamalar yaptı.

DÜZENLEME GEREKTİREN DURUMLAR FİNANSAL TABLOLARA YANSIYOR

2020 yılında meydana gelen ve raporlama dönemi itibarıyla düzeltme gerektiren gelişmelerin finansal tablo unsurlarını etkileyeceğini söyleyen Kılıç, "KPMG'nin araştırmasına baktığımızda Kovid-19 salgınının, hükümetlerin veya özel sektörün salgına yanıt vermek için aldığı önlemlerden kaynaklanan ekonomik sonuçların finansal tablo unsurları üzerinde ciddi etkisi olabileceğini görüyoruz. Özellikle bu etkiler, gerçek değeri üzerinden ölçülen varlık ve yükümlülüklerde, maddi ve maddi olmayan varlıklardaki değer düşüşünde ve stokların net değerinde açık şekilde görülebilir. Ayrıca ertelenmiş vergi varlıklarının geri kazanılabilirliği, finansal varlıklarda beklenen kredi zararları, finansal yükümlülüklerin kısa veya uzun vadeli olarak sınıflandırılması da pandeminin finansal raporlar üzerindeki etkisini hissettirdiği diğer metrikler olarak öne çıkıyor" diye konuştu.

"HEM NİTEL HEM NİCEL DEĞERLENDİRME ŞART"

Salgının finansal etkilerinin sürdüğüne ve ilerleyen dönemlerde daha temkinli adımlar atılması gerektiğine değinen Kılıç, "Söz konusu araştırmanın, muhasebe ve finans alanının ileriye dönük adımlarına ışık tuttuğunu görüyoruz. Bu kapsamda finansal tablolar üzerindeki potansiyel etkiler ve riskler üzerinde yoğunlaşılması, Kovid-19'un yıl sonu finansal tabloları ve operasyonlar üzerindeki potansiyel etkilerinin de okuyuculara açıklanması gerekiyor. Ek olarak likidite ve sermaye yeterlilikleri her zaman göz önünde bulundurulmalı. Daha da önemlisi, tüm değerlendirmelerin şirketin ticari faaliyetleri, mali durumu ve ekonomik performansı üzerine hem nitel hem de nicel değerlendirmeye dayanması şart" ifadelerini kullandı.

"MUHASEBE SÜREÇLERİNİ KOLAYLAŞTIRMANIN YOLU DİJİTALE TAŞIMAK"

Muhasebe ve finans departmanlarının salgın gibi kritik süreçlerde doğru kararlar alabilmesi için verimin artırılması gerektiğine dikkat çeken Kılıç, "Biz ön muhasebe süreçlerini dijitalleştirdik. Hesapküpü olarak geliştirdiğimiz ön muhasebe programları, istenilen yerden müşteriye fatura gönderme ve ulaşıp ulaşmadığın online olarak takip edebilme imkanı sağlıyor. Üstelik mutabakat sürecinde hata oranı sıfıra iniyor. Kağıt fatura koçanını basma, saklama, fiziki olarak gönderme veya arşivleme gibi eski düzenin getirdiği tüm maliyetler ve hantallık yok oluyor. Aynı zamanda, faturaların teslim edilmesi, müşterinin yollanan faturaları görüp ödeme planına alması gibi işlemler için fiziksel bir mekana bağımlılık da ortadan kalkıyor. Fatura müşteriye online olarak ulaşıyor. Artık hem tahsilat süreci hızlanıyor hem de geleneksel operasyonel faaliyetlerden ve zamandan tasarruf edilerek maliyet avantajı sağlanıyor, verimlilik artıyor" dedi.


Şirketlerin yıl sonu finansal tablolarına Kovid-19 etkisi

Finans, Aralık, Fatura, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Şirketlerin yıl sonu finansal tablolarına Kovid-19 etkisi - Son Dakika Ekonomi


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