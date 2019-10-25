Son Dakika Haberleri: Sirkte sahne alan ayı eğitmenine saldırdı
Son Dakika Dünya Sirkte sahne alan ayı eğitmenine saldırdı

Sirkte sahne alan ayı eğitmenine saldırdı

5 dakika önce

Rusya'da bir sirkte gösteri için kullanılan ayı, sahne aldığı sırada eğitmenine saldırarak yaraladı. Yetkililer güvenliği sağlayamadığı gerekçesiyle sirk hakkında soruşturma başlattı.

Sirkte sahne alan ayı eğitmenine saldırdı, System.String[]

Rusya'da hayvanların kullanıldığı bir sirkte bir ayının eğitmenine saldırıp yaralamasıyla ilgili soruşturma başladı.


Amatör kayıtlara yansıyan olayda el arabasını sürükleyen ayının daha sonra arkasındaki eğitmenine saldırıp yere yatırdığı ve ısırdığı görülüyor. Sahnedeki diğer bir görevli de eğitmeni kurtarmak için öfkeli ayıya tekmeyle müdahale ediyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



300 kadar Rus askeri polisi Suriye'ye ulaştı
Rusya'dan Soçi'deki zirvenin detaylarına ilişkin açıklama: Erdoğan ve Putin 2,5 saat baş başa görüştü Lağım çukuruna düşen çocuğu, annesi kollarından tutarak saniyeler içinde kurtardı Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği hakan kaftanının sırrı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 13:20:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sirkte sahne alan ayı eğitmenine saldırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]