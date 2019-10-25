Sirkte sahne alan ayı eğitmenine saldırdı

Rusya'da hayvanların kullanıldığı bir sirkte bir ayının eğitmenine saldırıp yaralamasıyla ilgili soruşturma başladı.



Amatör kayıtlara yansıyan olayda el arabasını sürükleyen ayının daha sonra arkasındaki eğitmenine saldırıp yere yatırdığı ve ısırdığı görülüyor. Sahnedeki diğer bir görevli de eğitmeni kurtarmak için öfkeli ayıya tekmeyle müdahale ediyor.