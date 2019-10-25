Sirkte sahne alan ayı eğitmenine saldırdı
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Rusya'da bir sirkte gösteri için kullanılan ayı, sahne aldığı sırada eğitmenine saldırarak yaraladı. Yetkililer güvenliği sağlayamadığı gerekçesiyle sirk hakkında soruşturma başlattı.
Rusya'da hayvanların kullanıldığı bir sirkte bir ayının eğitmenine saldırıp yaralamasıyla ilgili soruşturma başladı.
Amatör kayıtlara yansıyan olayda el arabasını sürükleyen ayının daha sonra arkasındaki eğitmenine saldırıp yere yatırdığı ve ısırdığı görülüyor. Sahnedeki diğer bir görevli de eğitmeni kurtarmak için öfkeli ayıya tekmeyle müdahale ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:14
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