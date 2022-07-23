Sirkteki gösteride ayı, eğitmene saldırdı! Seyirciler korku dolu anlar yaşadı - Son Dakika
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Sirkteki gösteride ayı, eğitmene saldırdı! Seyirciler korku dolu anlar yaşadı

23.07.2022 11:19

Sirkte gösteri yapıldığı esnada bir ayı, aniden eğitmenine saldırdı. O anlar seyirciler ise yaşadıkları korku nedeniyle çığlık çığlığa kaldı.

Sirk gösterilerinin vazgeçilmez hayvanları arasında yer ayılar, zaman zaman tehlikeli anlar yaşatabiliyor. Bir sirkte yine buna benzer anlar yaşandı.

BİR ANDA SALDIRMAYA BAŞLADI

Dev ayı, gösterinin yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı eğitmenine sinirlendi. Eğitmenini yere yapıştıran ayı, pençeleriyle saldırmaya başladı.

ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA KALDILAR

Bu sırada yaşananlara oturdukları yerden şahit olan seyirciler ise çığlık çığlığa kaldı. Bir kadının çocuğunu korumak istediği anlar da kameralara takıldı.

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Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sirkteki gösteride ayı, eğitmene saldırdı! Seyirciler korku dolu anlar yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sirkteki gösteride ayı, eğitmene saldırdı! Seyirciler korku dolu anlar yaşadı - Son Dakika
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