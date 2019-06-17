Son Dakika Haberleri: Sirkteki gösteride eğitmen devenin üzerinden düştü
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Sirkteki gösteride eğitmen devenin üzerinden düştü

1 saat önce

– Rusya'da bir sirkteki gösteride, devenin üzerinde seyircileri selamlayan kadın eğitmen, hayvanın huysuzlanmasıyla yere düşerek yaralandı.

Sirkteki gösteride eğitmen devenin üzerinden düştü, System.String[]
– Rusya'da bir sirkteki gösteride, devenin üzerinde seyircileri selamlayan kadın eğitmen, hayvanın huysuzlanmasıyla yere düşerek yaralandı.
Olay, Rusya'nın Bryansk bölgesinde yer alan Klimovo şehrinde bir sirkte meydana geldi. Seyircilerden birinin kayda aldığı görüntülerde; bir deve ile üzerindeki eğiticisinin gösteri için sahnede yer aldığı görülüyor. Devenin üzerindeki eğitici kadın, seyircileri selamlayarak sahnede bir tur atıyor. Devenin ani hareketi ile kadın eğitici yere düşüyor. Diğer eğitici, deveyi sakinleştirirken, kulisten gelen bir kişi yerdeki kadını kulise taşıyor.
Kuliste, kolu kırıldığı belirlenen kadın eğiticinin sağlık ekipleri tarafından gerekli müdahale yaptıktan sonra hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:49 Kaynak: DHA
Bryansk, Rusya Federasyonu
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