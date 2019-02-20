Şırnak 11 Aylık Hazan Bebek, Hastaneye 12 Saatte Ulaştırılabildi
50 dakika önce
11 aylık Hazan bebek, hastaneye 12 saatte ulaştırılabildiŞırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ateşi yükselen 11 aylık Hazan Avzem Yalçın, karla kaplı yollar nedeniyle sağlık görevlilerinin 12 saat süren mücadelesiyle hastaneye ulaştırılarak, tedavi altına alındı.
11 aylık Hazan bebek, hastaneye 12 saatte ulaştırılabildi Şırnak
'ın Beytüşşebap
ilçesinde ateşi yükselen 11 aylık Hazan Avzem Yalçın, karla kaplı yollar nedeniyle sağlık görevlilerinin 12 saat süren mücadelesiyle hastaneye ulaştırılarak, tedavi altına alındı.
Beytüşşebap ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçe
Köyü'nde dün akşam ateşi yükselen 11 aylık Hazan Avzem Yalçın'ın ailesi sağlık görevlilerinden yardım istedi. Saat 20.00 sıralarında yardım telefonunu alan sağlık görevlileri, karla kaplı yollarda ilerleyebilmek için 1'i paletli 2 ambulansla köye hareket etti. Zor şartlar altında köye ulaşmayı başaran sağlık görevlileri, Hazan bebeği yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alıp, bu sabah saat 08.00'de Beytüşşebap Devlet Hastanesi
'ne ulaştırdı. Hastanede tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:29 Kaynak: DHA
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