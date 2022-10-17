Şırnak 3. sayfa haberleri | Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 56 gözaltı - Son Dakika
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Şırnak 3. sayfa haberleri | Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 56 gözaltı

17.10.2022 16:46

Şırnak 3. sayfa haberi... Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 56 gözaltı Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 56 gözaltı

ŞIRNAK - Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda, 56 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenleyerek, uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda, 6,65 gram metamfetamin, 5,57 gram eroin, 1,28 gram esrar, 6137 adet sigara, 320 adet puro, 57 adet cep telefonu, 61 adet cep telefonu aksesuarı, 28 farklı marka ve özellikte toplam 997 kutu ilaç, bu ilaçlara ait 191 adet ilaç kutusu, 14 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda, 37'si kaçakçılık, 15'i asayiş, 3 şüpheli terör ve 1 şüpheli sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 56 şüpheli gözaltına alındı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Türkiye, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak 3. sayfa haberleri | Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 56 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak 3. sayfa haberleri | Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 56 gözaltı - Son Dakika
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