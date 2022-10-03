Şırnak 3. sayfa haberleri... Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu

Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 55 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenleyerek, uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda, 222,36 gram metamfetamin, 1,77 gram eroin, 54 gram sentetik ecza, 12,24 gram esrar, 5 adet captagon, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 47 adet fişek, 2 adet bong, 3 bin 90 paket sigara, 8 adet elektronik emtia, 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 38'i kaçakçılık, 14'u asayiş ve 3 şüpheli sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 55 şüpheli gözaltına alındı. - ŞIRNAK