Şırnak'a 18 milyon 500 bin TL'lik yatırım - Son Dakika

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde kurulacak olan 'Cizre iş Geliştirme (İŞGEM) Merkezi Güdümlü Projesi' ile 'Silopi Tekstilkent Güdümlü Projesi' için Şırnak Valiliği ve Dicle Kalkınma Ajansı arasında protokol imzalandı. Projenin 18 milyon 500 bin TL'ye mal olacağı belirtildi.

Şırnak Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine Vali Ali Hamza Pehlivan, Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Silopi Kaymakamı Kazım Can Kuruca, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş katıldı. 8 milyon TL'ye mal olan İŞGEM Projesi ve 10 milyon TL'ye mal olan Silopi Tekstilkent Güdümlü Projesi ile yatırımların bölgeye çekilmesi ve yeni istihdam alanları oluşturulmasıyla işsizliğin azaltılıp gelir düzeyinin artması hedefleniyor. Projelerle ilgili Vali Ali Hamza Pehlivan şu bilgileri verdi: "Genç nüfusa sahip kentte, istihdama katkı sağlanacağına inanıyorum. Hem şuan faaliyet gösterenler hem de dışarıdan yeni yatırımcılar gelebilecek. İlave taleplerin olması durumunda yeni alanlar tahsis edeceğiz. Bu çalışmaların ilimiz ekonomisine ivme katacağına inanıyorum. Diğer alanlarda da girişimlerimiz var. Bu girişimlerle birleştiğinde ilimizde, istihdamın ve yatırımların daha da artacağını düşünüyoruz".