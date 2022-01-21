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Şırnak'a 2016'da atanan polis, çocukların kahraman abisi oldu - Son Dakika

Şırnak'a 2016'da atanan polis, çocukların kahraman abisi oldu

21.01.2022 10:15

Şırnak'a 2016'da atanan polis, çocukların kahraman abisi olduŞIRNAK Şırnak'ın Uludere ilçesinde çocuklardan polise sevgi seli. 2016 yılında Uludere'ye hayvan polisi olarak atanan Hakan Ayan, okullarda hayvanlarla ilgili seminerler vermeye başladı.

Şırnak'a 2016'da atanan polis, çocukların kahraman abisi oldu

ŞIRNAK Şırnak'ın Uludere ilçesinde çocuklardan polise sevgi seli. 2016 yılında Uludere'ye hayvan polisi olarak atanan Hakan Ayan, okullarda hayvanlarla ilgili seminerler vermeye başladı.

Uludere ilesine2016 yılından atanan polis memuru Hakan Ayan, hayvan polisi birimi olduğundan haberi olmayan öğretmen ve öğrencilere seminerler verip bilgilendirmeye başladı. Görev süresince hem ilçede hem sınır köylerde çocuklara seminerler vermeye devam eden Hakan polis, çocuklarla olan iletişimi sayesinde çocukların polise olan sevgisini arttırdı, çocukların kahraman Hakan abisi oldu.

Uludere'de görev yapan hayvan polisi Hakan Ayan, "Mutlu patiler projesine" ilk başladıklarında seminer vermek için sınıflara girdiğinde çocukların ne kendisini, nede hayvan polisini bilmediklerini söyledi. Seminerleri verdikten sonra çocukların kendisini alkışlayarak uğurladığını belirten polis Ayan, "Başka sınıflara girdiğimde çocuklar bana koşup sarılmaya başladılar, bir sevgi halkası oluşturdular. Çarşıda yürümekte zorluk çekiyorum en az 10-15 çocukla yürüyorum. Çocukların sorunlarını, hayvanlarla ilgi olan anılarını, hikayelerini dinliyorum. Okullara girdiğimde ya da okul yanlarından geçtiğimde camdan gören çocuklar el sallıyor. 'Hakan abi diye bağırıyorlar.' Okullarda çocukların beni görmesiyle etrafımı sarıyor, en az 45-50 çocukla yürüyemiyorum. Gören öğretmenler gelip çocukları etrafımdan topluyorlar, ancak o şekilde ilerleyebiliyorum. Polisleri içten içe çocuk sevdiklerini ama gösteremediklerini anlamış olduk. ve bu projeyle bizleri tanıdıktan sonra çocuklar bütün sevgilerini bizlere göstermeye başladılar. Bizde bundan çok mutlu oluyoruz. Bizde onlar için daha neler yapabiliriz, nasıl daha mutlu edebiliriz diye düşünmeye başladık. Sürekli proje geliştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Şırnak'a 2016'da atanan polis, çocukların kahraman abisi oldu
Şırnak'a 2016'da atanan polis, çocukların kahraman abisi oldu
Şırnak'a 2016'da atanan polis, çocukların kahraman abisi oldu
Şırnak'a 2016'da atanan polis, çocukların kahraman abisi oldu
Şırnak'a 2016'da atanan polis, çocukların kahraman abisi oldu
Şırnak'a 2016'da atanan polis, çocukların kahraman abisi oldu
Şırnak'a 2016'da atanan polis, çocukların kahraman abisi oldu
Şırnak'a 2016'da atanan polis, çocukların kahraman abisi oldu
Şırnak'a 2016'da atanan polis, çocukların kahraman abisi oldu
Şırnak'a 2016'da atanan polis, çocukların kahraman abisi oldu
Şırnak'a 2016'da atanan polis, çocukların kahraman abisi oldu

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Polis Memuru, Uludere, Şırnak, Polis, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şırnak'a 2016'da atanan polis, çocukların kahraman abisi oldu - Son Dakika


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