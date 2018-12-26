Son Dakika Haberleri: Şırnak'a 25 Ayda 500 Milyon Liralık Yatırım

Şırnak'a 25 Ayda 500 Milyon Liralık Yatırım

1 saat önce

Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, görevde bulundukları 25 aylık sürede yaklaşık 500 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, görevde bulundukları 25 aylık sürede yaklaşık 500 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bedirhanoğlu, Atatürk Mahallesi'nde yapılan "Dikey Bahçe" projesini inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Bedirhanoğlu, iki yıl önce il merkezinde PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucunda şehrin yüzde 65'inin tahrip olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Görevi devraldığımızda tamamen harabe bir şehir olduğunu gördük. Hızlı bir dönüşüm hamlesine başladık. Öncelikle şehrin içme suyu, kanalizasyon ve elektrik şebekesini yeniledik. Doğal gaz çalışmalarını da belli bir aşamaya kadar getirdik ve Şırnak'ın bir kısmına doğal gaz vermeye başladık."

Göreve geldikleri ilk yılda terör saldırıları sonucu ortaya çıkan enkazı kaldırıp, altyapı çalışmalarına önem verdiklerini aktaran Bedirhanoğlu, bu yıl ise kentin estetiğine yöneldiklerini söyledi.

Bedirhanoğlu, 3 milyon lira tutarındaki bahçe proje ile kente farklı görünüm kazandırıldığını belirterek, "Bu yıl içerisinde çalışmalarımızın yüzde 65'ini bitirdik. Şırnaklıların özlem duyduğu projelerin önümüzdeki yıl tamamlanmasıyla kent daha modern bir görünüme kavuşacak. 25 ayda yaklaşık 500 milyon liralık yatırım yaptık." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:15 Kaynak: AA

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