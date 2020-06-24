Şırnak'a atanan öğretmenler 31 Ağustos'u bekliyor - Son Dakika

Şırnak'a atanan öğretmenler 31 Ağustos'u bekliyor

ŞIRNAK'a ataması yapılan 841 öğretmen, kent merkezine gelerek kayıtlarını yapmaya başladı.

ŞIRNAK'a ataması yapılan 841 öğretmen, kent merkezine gelerek kayıtlarını yapmaya başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, ulaşım ve konaklama konusunda yardımcı olunan öğretmenler telafi eğitimlerinin başlayacağı 31 Ağustos'u bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 18 Mart'ta Şırnak'a ataması yapılan öğretmenler kent merkezine gelmeye başladı. Farklı şehirlerden gelen öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerden sonra şehir hakkında bilgilendiriliyor. Müdürlük, ulaşım ve konaklama sorunu yaşayan öğretmenlere yardımcı oluyor. İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, yeni atanan öğretmenlerin il eğitimine katkı sunacağını belirterek, "İlimize şu an 841 öğretmen atandı. Gelip başlayan arkadaşlarımız var. Hepsinin geleceğini düşünüyoruz. Şırnak merkeze atanan 140 öğretmenden 100'ü şu anda gelmiş durumda. Gelmeyen 40 öğretmenimizin de kısa sürede geleceğini düşünüyoruz. Bu aşamadan sonra ikinci bir atama daha olacak. Bakanlığımız Şırnak ve Hakkari bölgelerine pozitif ayrımcılık yapıyor. Tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Öğretmen eksiğimiz yok. Yeter ki biz onların fiziki şartlarını ve yaşam koşullarını iyileştirelim. Daha fazla öğretmenimiz de gelecektir ve görevleri başında olacaklardır. Öğretmenlerimizin yaşam koşullarını iyileştirmek için uğraşıyoruz. Çözüm ürettik. Arkadaşlar gelecekler ve öğrencilerimize en iyi şekilde eğitim ortamı sağlayacaklar. Bu umut ve gayret ile telafi eğitimlerimizin başlayacağı 31 Ağustos'u bekliyoruz" dedi.

Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Yunanistan'dan itiraf gibi açıklama: Desteklediğimiz Hafter savaşı kaybediyor
'İYİ Kİ ŞIRNAK OLDU'

Adıyaman'dan Şırnak'a atanan sınıf öğretmeni Eser Ayaz, bütün işlemlerini tamamladığını belirterek, "Burada hissettiğim en önemli duygu, Şırnak halkının çok sevgi dolu olması. Dünden beri insanlarla çok fazla kaynaştık. Kendimi burada hiç yabancı gibi hissetmedim. İyi ki Şırnak'a atandım diyorum. Gerçekten hiç dışardan algılandığı gibi değil. Umarım çok güzel 4 sene olur. Zaten atandığım için heyecanlıydım. Şırnak olduğu için daha heyecanlıydım. Şu anda iyi ki Şırnak oldu. İyi ki burası oldu diyorum" diye konuştu.


Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şırnak'a atanan öğretmenler 31 Ağustos'u bekliyor - Son Dakika

Son Dakika

19:42 İzmit'te üst geçitte intihara kalkışan adam, para verilince indi 19:15 Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı 19:03 29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi 18:54 Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş 18:16 Bolu'da koronavirüs vakaları 3 kat arttı 17:32 Diyarbakır'ı karıştıran 200 milyonluk vurgunu yapan kuyumcu kar payı verip güven kazandığı ortaya çıktı 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 14:27 İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü 12:26 Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi! Araçların zarar gördüğü anlar kamerada 11:32 MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:15 Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar 09:57 Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak 08:16 Camiler 100 gün sonra tekrar toplu ibadete açıldı
Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi
19:38
Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde uygulanabilir
19:28
İzmit'te üst geçitte intihara kalkışan adam, para verilince indi
19:05
Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı
18:45
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
18:30
Yunanistan'dan itiraf gibi açıklama: Desteklediğimiz Hafter savaşı kaybediyor
18:14
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı
18:07
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
17:34
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
17:32
29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi
17:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 19:45:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şırnak'a atanan öğretmenler 31 Ağustos'u bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]