Şırnak'a atanan öğretmenler 31 Ağustos'u bekliyor - Son Dakika

Şırnak'a atanan öğretmenler 31 Ağustos'u bekliyor

Şırnak'a atanan öğretmenler 31 Ağustos'u bekliyorŞIRNAK'a ataması yapılan 841 öğretmen, kent merkezine gelerek kayıtlarını yapmaya başladı.

Şırnak'a atanan öğretmenler 31 Ağustos'u bekliyor

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ŞIRNAK'a ataması yapılan 841 öğretmen, kent merkezine gelerek kayıtlarını yapmaya başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, ulaşım ve konaklama konusunda yardımcı olunan öğretmenler telafi eğitimlerinin başlayacağı 31 Ağustos'u bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 18 Mart'ta Şırnak'a ataması yapılan öğretmenler kent merkezine gelmeye başladı. Farklı şehirlerden gelen öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerden sonra şehir hakkında bilgilendiriliyor. Müdürlük, ulaşım ve konaklama sorunu yaşayan öğretmenlere yardımcı oluyor. İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, yeni atanan öğretmenlerin il eğitimine katkı sunacağını belirterek, İlimize şu an 841 öğretmen atandı. Gelip başlayan arkadaşlarımız var. Hepsinin geleceğini düşünüyoruz. Şırnak merkeze atanan 140 öğretmenden 100'ü şu anda gelmiş durumda. Gelmeyen 40 öğretmenimizin de kısa sürede geleceğini düşünüyoruz. Bu aşamadan sonra ikinci bir atama daha olacak. Bakanlığımız Şırnak ve Hakkari bölgelerine pozitif ayrımcılık yapıyor. Tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Öğretmen eksiğimiz yok. Yeter ki biz onların fiziki şartlarını ve yaşam koşullarını iyileştirelim. Daha fazla öğretmenimiz de gelecektir ve görevleri başında olacaklardır. Öğretmenlerimizin yaşam koşullarını iyileştirmek için uğraşıyoruz. Çözüm ürettik. Arkadaşlar gelecekler ve öğrencilerimize en iyi şekilde eğitim ortamı sağlayacaklar. Bu umut ve gayret ile telafi eğitimlerimizin başlayacağı 31 Ağustos'u bekliyoruz? dedi.

'İYİ Kİ ŞIRNAK OLDU'

Adıyaman'dan Şırnak'a atanan sınıf öğretmeni Eser Ayaz, bütün işlemlerini tamamladığını belirterek, Burada hissettiğim en önemli duygu, Şırnak halkının çok sevgi dolu olması. Dünden beri insanlarla çok fazla kaynaştık. Kendimi burada hiç yabancı gibi hissetmedim. İyi ki Şırnak'a atandım diyorum. Gerçekten hiç dışardan algılandığı gibi değil. Umarım çok güzel 4 sene olur. Zaten atandığım için heyecanlıydım. Şırnak olduğu için daha heyecanlıydım. Şu anda iyi ki Şırnak oldu. İyi ki burası oldu diyorum? diye konuştu.

Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şırnak'a atanan öğretmenler 31 Ağustos'u bekliyor - Son Dakika

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