Son Dakika Haberleri: Şırnak'a İnen THY Uçağı Su Takıyla Karşılandı

Şırnak'a İnen THY Uçağı Su Takıyla Karşılandı

1 saat önce

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı'ndan gelen uçağı, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda su takıyla karşılandı.

Şırnak'a İnen THY Uçağı Su Takıyla Karşılandı, System.String[]
Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı'ndan gelen uçağı, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda su takıyla karşılandı.


Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına iniş yapan THY uçağı su takıyla karşılanırken, uçuş ekibi ve yolculara çiçek verildi, çikolata ikram edildi.

DHMİ Müdürü Şükrü Benek yaptığı konuşmada, ülkenin gurur abidesi olan İstanbul Havalimanı'ndan gelen ilk uçağın 189 yolcusuyla iniş yaptığını söyledi.

Geçen yıl 425 bin yolcuya hizmet verdiklerini aktaran Benek, "2019 yılını ilk üç ayında 102 bin yolcuya hizmet verdik." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:32 Kaynak: AA
Şerafettin Elçi, Şırnak, Türk Hava Yolları, Güncel
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