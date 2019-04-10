Şırnak'a İnen THY Uçağı Su Takıyla Karşılandı
1 saat önce
Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı'ndan gelen uçağı, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda su takıyla karşılandı.
Türk Hava Yolları
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:32 Kaynak: AA
'nın (THY
) İstanbul
Havalimanı'ndan gelen uçağı, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı
'nda su takıyla karşılandı.
Şırnak Şerafettin Elçi
Havalimanına iniş yapan THY uçağı su takıyla karşılanırken, uçuş ekibi ve yolculara çiçek verildi, çikolata ikram edildi.
DHMİ Müdürü Şükrü Benek yaptığı konuşmada, ülkenin gurur abidesi olan İstanbul Havalimanı'ndan gelen ilk uçağın 189 yolcusuyla iniş yaptığını söyledi.
Geçen yıl 425 bin yolcuya hizmet verdiklerini aktaran Benek, "2019 yılını ilk üç ayında 102 bin yolcuya hizmet verdik." dedi.
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