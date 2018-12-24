Son Dakika Haberleri: Şırnak'a Kar Yağdı; Siirt ile Ulaşım Kesildi (2)

Şırnak'a Kar Yağdı; Siirt ile Ulaşım Kesildi (2)

1 saat önce

BEYTÜŞŞEBAP'TA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMŞırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bu sabah etkisini artırarak sürdüren kar yağışı, gündelik yaşam olumsuz etkiliyor.

Şırnak'a Kar Yağdı; Siirt ile Ulaşım Kesildi (2), System.String[]
BEYTÜŞŞEBAP'TA KAR KALINLIĞI 20 SANTİM

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bu sabah etkisini artırarak sürdüren kar yağışı, gündelik yaşam olumsuz etkiliyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santime ulaşırken, Beytüşşebap Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç sürücülerine zincir takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Kırsal alanda da etkisini sürdüren kar nedeniyle köylere ulaşımın aksamaması için ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:21 Kaynak: DHA

Sabah, Şırnak, Beytüşşebap, Güncel
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