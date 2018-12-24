Şırnak'a Kar Yağdı; Siirt ile Ulaşım Kesildi (2)
2 saat önce
BEYTÜŞŞEBAP'TA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMŞırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bu sabah etkisini artırarak sürdüren kar yağışı, gündelik yaşam olumsuz etkiliyor.
BEYTÜŞŞEBAP'TA KAR KALINLIĞI 20 SANTİM Şırnak
'ın Beytüşşebap
ilçesinde bu sabah etkisini artırarak sürdüren kar yağışı, gündelik yaşam olumsuz etkiliyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santime ulaşırken, Beytüşşebap Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, araç sürücülerine zincir takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Kırsal alanda da etkisini sürdüren kar nedeniyle köylere ulaşımın aksamaması için ekipler çalışmalarına devam ediyor.
Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak),
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:54 Kaynak: DHA
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