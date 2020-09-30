Şırnak AK Parti Şırnak İl Başkanı Erkan Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, "Artık PKK ve HDP bu vatandaşımızın huzurunu bozamayacak." dedi.

Erkan, beraberindeki heyetle "Kardeş Belediyecilik Projesi" kapsamında Isparta'da temaslarda bulundu, ardından AK Parti Isparta İl Başkanlığı ziyare etti.

İbrahim Halil Erkan yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kardeş Belediyecilik Projesi"ni en iyi uygulayan ilin Şırnak olduğunu söyledi.

Şırnak olarak geride kalan yıllarda çok büyük acılar çektiğini dile getiren Erkan, hükümetin destekleriyle şehrin yenilendiğini bundan sonraki süreçte en önemli görevlerinin şehrin kaybettiği imajı geri kazandırmak olduğunu ifade etti.

Erkan, "Artık PKK ve HDP bu vatandaşımızın huzurunu bozamayacaktır. Biz doğusuyla batısıyla bir bütünüz ve 81 milyon yek vücuduz." dedi.