Son dakika gündem: Şırnak anneleri, çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı - Son Dakika

Son dakika gündem: Şırnak anneleri, çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı

07.01.2021 16:10
Son dakika gündem: Şırnak anneleri, çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Şırnak'ta terör mağduru aileler, yaptıkları yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem düzenledi.

Şırnak'ta terör mağduru aileler, yaptıkları yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem düzenledi.

Terör örgütü PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar ile şehit aileleri ve gaziler, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesinde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binasına yürüyen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Kadınlar sık sık 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Kahrolsun PKK, tırnakçı HDP' ve 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' sloganları attı.

HDP Şırnak il binası önünde açıklama yapan Emine Üstek, oğlu Metin'in 6 yıl önce henüz 15 yaşındayken dağa kaçırıldığını ve bir daha ondan haber alamadığını söyledi. Üstek, "Oğlumu HDP götürdü, ne hakları vardı. Allah bizim hakkımızı yerde bırakmasın. Yeter artık, çocuklarımızı getirsinler. Ben çocuklarımın davasındayım" dedi.

Hamdiye Aslan, oğlu Doğan Aslan'ın 14 yaşında dağa kaçırıldığını kaydederek, "Biz çocuklarımızı için buradayız. HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. HDP işbirlikçileri çocuklarımı örgütün eline verdiler. Kendi çocuklarını Almanya'ya gönderiyorlar. Bizimkisini dağa gönderiyorlar. Silah altına alıyorlar. Bu 14 yaşında kaçırdıkları çocuklarının günahları veballeri onların boynunadır. Çocuklarımızı bize göndersinler, kendi çocuklarını Avrupa'da bizim çocukları dağa gönderiyorlar. Bizim çocukları kendilerine sattılar. Bedenimde güç oldukça ben çocuğum onlardan istemeye devam edeceğim" diye konuştu.

Şehit yakını Nadire Güngör ise 18 haftadır HDP il binası önüne geldiklerini ifade ederek, "Çocukları dağa zorla kaçırılan çocukların alilerine destek için buraya her hafta geliyoruz. Ben de şehit ailesiyim. Çocukları HDP'den alana kadar her hafta buradayız" şeklinde konuştu.

Grup, eylemin ardından sessizce dağıldı.

(Melih Yiğit/İHA)

Son dakika gündem: Şırnak anneleri, çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı
Son dakika gündem: Şırnak anneleri, çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı
Son dakika gündem: Şırnak anneleri, çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı
Son dakika gündem: Şırnak anneleri, çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı
Son dakika gündem: Şırnak anneleri, çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı
Son dakika gündem: Şırnak anneleri, çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı
Son dakika gündem: Şırnak anneleri, çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı

Halkların Demokratik Partisi, Terör Mağduru, Şırnak, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika gündem: Şırnak anneleri, çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı - Son Dakika


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