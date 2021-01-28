Son dakika haberi | Şırnak anneleri, çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı - Son Dakika

Son dakika haberi | Şırnak anneleri, çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı

28.01.2021 14:37

Son dakika haberi... Şırnak anneleri, çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı Şırnak'ta çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılıp şehit edilen annelerin HDP il binası önünde düzenlediği eylem, 21'inci haftasına girdi.

Şırnak anneleri, çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı

ŞIRNAK - Şırnak'ta çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılıp şehit edilen annelerin HDP il binası önünde düzenlediği eylem, 21'inci haftasına girdi.

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan aileler, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar ile gazi ve şehit yakınları yürüyüş düzenleyerek HDP il binası önüne geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binasına yürüyen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Kadınlar sık sık 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Kahrolsun PKK, tırnakçı HDP' ve 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP', 'Kürt Türk Kardeştir, PKK kalleştir' sloganları attı.

HDP Şırnak il binası önünde açıklama yapan Emine Üstek, oğlu Metin'in 6 yıl önce henüz 15 yaşındayken dağa kaçırıldığını ve HDP'nin oğlunu getirene kadar eylemine devam edeceğini söyledi. Üstek, "Ben oğlum için HDP önüne geliyorum, sağ oldukça da geleceğim. Oğlum genele kadar ben buradan gitmeyeceğim. Yağmur da yağsa, kar da yağsa ben burada olacağım. Ne hakları vardı, vicdanları yok mu, oğlumu götürüp, sattılar" dedi.

Hamdiye Aslan ise oğlu Doğan Aslan'ın 14 yaşında dağa kaçırıldığını belirterek, " Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari'de kim eylem yapıyorsa çocukları için yapıyordur. Çocukları küçüktür, bize çocuklarımızı geri versinler. Çocuklarımız soğuktalar, küçüktürler. Biz de bu soğuklarda HDP önünde olacağız. Biz sağ oldukça geleceğiz. Bu haksız yere satılan çocukları geri getirmedikleri müddetçe biz burada olacağız. Biz de istiyoruz çocuklarımız okusunlar, güzel bir hayatları olsun. Biz kimsenin ölmesini istemiyoruz. Dünyada kimse öldürülmesin. Artık yeter anneler ağlamasın. Yeter artık bu kan dökülmesin. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı alana kadar Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta eylemlerimize devam edeceğiz" dedi.

HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.

Son dakika haberi | Şırnak anneleri, çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı
Son dakika haberi | Şırnak anneleri, çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı
Son dakika haberi | Şırnak anneleri, çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı
Son dakika haberi | Şırnak anneleri, çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı

Halkların Demokratik Partisi, Şırnak, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Şırnak anneleri, çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı - Son Dakika


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