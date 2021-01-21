Şırnak anneleri eylemlerinin 20'nci haftasında da HDP'den çocuklarını istedi - Son Dakika

Şırnak anneleri eylemlerinin 20'nci haftasında da HDP'den çocuklarını istedi

21.01.2021 16:31

Şırnak anneleri eylemlerinin 20'nci haftasında da HDP'den çocuklarını istedi Şırnak'ta çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan anneler, HDP il binasına yürüyerek HDP'den çocuklarını istedi.

Şırnak anneleri eylemlerinin 20'nci haftasında da HDP'den çocuklarını istedi

ŞIRNAK - Şırnak'ta çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan anneler, HDP il binasına yürüyerek HDP'den çocuklarını istedi.

Yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar ile şehit ve gazi aileleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesinde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binasına yürüyen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Kadınlar sık sık 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Kahrolsun PKK, tırnakçı HDP' ve 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP', 'Kürt Türk kardeştir, PKK kalleştir' sloganları attı.

HDP Şırnak il binası önünde açıklama yapan Emine Üstek, oğlu Metin'in 6 yıl önce henüz 15 yaşındayken dağa kaçırıldığını ve bir daha ondan haber alamadığını söyledi. Üstek, "Ben oğlum için HDP binası önüne geliyorum her hafta. Ben HDP binası önüne geleceğim oğlumu getirene kadar. Görüyorsunuz yağmur, kar var. Buna rağmen ben her hafta buraya geleceğim oğlum gelene kadar. Oğlumu bir piknik ile kandırıp dağa götürdüler" dedi.

"Kar da olsa, soğuk da olsa biz evde duramayız"

Hamdiye Aslan, oğlu Doğan Aslan'ın 14 yaşında dağa kaçırıldığını belirterek, "Görüyorsunuz soğuk ve kar var. Kar da yağsa soğuk da olsa bize evde duramayız. Ciğerimiz dağ başında, oğlum 14 yaşında kar ve soğuk altındalar. Ne hakları vardı 14 yaşındaki oğlumu kendine sattılar. HDP kendi çocuklarını Avrupa'da okutuyorlar. Bizi HDP önüne getirmeye mecbur bıraktılar. Ben çocuğumu istiyorum. Artık evde oturamıyoruz yüreğimiz yanıyor. Uykumuz artık gelmiyor. Biz bütün dünyaya sesleniyoruz. kendi çocuklarını okutuyorlar. biz fakirdik. bu HDP diyor ki bir Kürt'üz. Bu hainler Kürt çocuğumu sattılar. Beni görüyorlar, sesimi duyuyorlar. Kürt fakir Kürt'ün hakkını niye savunmuyor" diye konuştu.

HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.

Şırnak anneleri eylemlerinin 20'nci haftasında da HDP'den çocuklarını istedi
Şırnak anneleri eylemlerinin 20'nci haftasında da HDP'den çocuklarını istedi
Şırnak anneleri eylemlerinin 20'nci haftasında da HDP'den çocuklarını istedi
Şırnak anneleri eylemlerinin 20'nci haftasında da HDP'den çocuklarını istedi

Halkların Demokratik Partisi, Şırnak, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak anneleri eylemlerinin 20'nci haftasında da HDP'den çocuklarını istedi - Son Dakika


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