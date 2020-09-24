Son Dakika: Şırnak anneleri ile HDP'liler arasında gerginlik - Son Dakika

Şırnak anneleri ile HDP'liler arasında gerginlik

ŞIRNAK - Şırnak'ta kocaları ve evlatları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan aileler HDP Şırnak il binası önünde bira araya gelerek HDP'ye tepki gösterdi.

Çocuklarının PKK terör örgütünce kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, HDP il binası önünde her Perşembe günü basın açıklaması için toplandılar. Ancak HDP il binası önünde toplanan HDP'liler basın açıklamasını yaptırmak istemeyince kısa süreli gerginlik polis tarafından önlendi.

Besna Katar Şırnak'ta eşi Metin Katar'ın teröristler tarafından 16 yıl önce dağa kaçırıldığını ve HDP il binasının önüne gelerek eşinin ölü veya diri getirilmesini istedi.

HDP Şırnak il binası önünde Kürtçe bir açıklama yapan Besna Katar, "Eşimi 16 yıldır kaçırmışlar hiçbir haber alamadık. Bize hesap vermelerini istiyoruz. Sağ veya diri. Kendine odun toplamaya gitmişti PKKterör örgütü tarafından kaçırıldı. Bir an önce bize dönmesini bekliyoruz." Dedi.

Yaklaşık 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlunu HDP'den isteyen acılı anne Emine Üstek ise, "bende takat olduğu müddetçe gelip burada oğlumun hesabını soracağım. HDP'den oğlumu istiyorum. Oğlum neredeyse bir an önce getirsinler. İstiyorum ki huzur olsun, istemiyoruz huzursuzluğu. Oğlum nereden bilecek bir yere gitmeyi, HDP öncülük yapmış ki dağa götürmüşler"

Şehit ailesi Fatma Güngör de, bizim aileden 12 kişi şehit ettiler. Bunların amacı hiçbir zaman kürtler olmadı. Hep kürtleri katlettiler." Dedi.