Şırnak anneleri kar kış demeden çocuklarını HDP'den istiyor - Son Dakika

Şırnak anneleri kar kış demeden çocuklarını HDP'den istiyor

19.02.2021 00:57
Şırnak anneleri kar kış demeden çocuklarını HDP'den istiyor, System.String[]

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan Şırnak annelerinin HDP önünde düzenledikleri eylem 24'üncü haftasına girdi.

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan Şırnak annelerinin HDP önünde düzenledikleri eylem 24'üncü haftasına girdi. Anneler, kar yağışı ve dondurucu soğuklara aldırmadan evlatlarını istemeye devam etti.

Şırnak anneleri ile şehit yakınları yoğun kar yağışı altında HDP Şırnak il binasına yürüyerek eylem düzenledi. PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan Şırnaklı kadınlar ile şehit yakınları yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binasına yürüyen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Kadınlar sık sık 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Kahrolsun PKK, tırnakçı HDP' ve 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP', 'Kürt-Türk kardeştir, PKK kalleştir' sloganları attı.

HDP Şırnak il binası önünde açıklama yapan Emine Üstek, oğlu Metin'in 6 yıl önce henüz 15 yaşındayken Kurban Bayramında dağa kaçırıldığını ve HDP evladını geri getirene kadar burada olacağını söyledi. Üstek, "Ben oğlum için HDP binasının önüne geliyorum. HDP oğlumu getirmeden ben buradan ayrılmayacağım. Allahtan korkmuyorlar mı, niye oğlumu getirmiyorlar. Ne hakları vardı, bayram günü, Kurban Bayramı gününde oğlumu burnumun dibinden götürdüler. Kim yapabiliyorsa oğlumu getirsinler. Oradaki zalimler çocuklarımızı geri getirsinler. Allah ondan razı olsun ki çocuğumu getirene. Allah'ım sen bu kanı durdur. Dünya Muhammet'in ümmeti için güzel olsun. Zalimler için olmasın. Allah zalimlerin yardımcısı olmasın. Oğlum nerdeyse gelsin artık benim yanıma. Umudum var bir gün oğlum bana kavuşacak. Oğlum kendi aklıyla oraya gitmedi. Oğlumu HDP kaçırıp oraya götürdü. Ben oğlumu çok özledim. Artık geri getirsinler. Babası kahrından ölecek. Babası 3 defa anjiyo oldu. Artık oğlum gelsin anasına babasına kavuşsun" dedi.

HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı. - ŞIRNAK

Halkların Demokratik Partisi, Şırnak, kar, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şırnak anneleri kar kış demeden çocuklarını HDP'den istiyor - Son Dakika


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