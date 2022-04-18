Şırnak Arıcılar Birliği Başkanlığına Aşan yeniden seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak Arıcılar Birliği Başkanlığına Aşan yeniden seçildi

18.04.2022 13:14
Şırnak Arıcılar Birliği Başkanlığına Aşan yeniden seçildi

Şırnak Arıcılar Birliği Başkanlığına Habip Aşan yeniden getirildi.

Şırnak Arıcılar Birliği Başkanlığına Habip Aşan yeniden getirildi.

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Konferans Salonunda gerçekleştirilen kongrede, Aşan ve Emer Külter'in başkan adayı olduğu seçimde üyelerden 362'si oy kullandı.

Oy sayım işleminin ardından 272 oy alan Aşan, yeniden başkan seçildi.

Aşan, Şırnak balını yurt içi ve yurt dışında tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.

Kendisini birlik başkanlığına layık görenlere teşekkür eden Aşan, seçimin hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Arıcılar Birliği Yönetim Kuruluna 1 yıl önce seçildiğini anımsatan Aşan, yaptıkları girişimlerle kentte Arı Hastalıkları Hastanesinin açılacağı belirtti.

YORUMLAR
500
Karaismailoğlu: 'Dünyanın en önemli ticari koridorlarında söz sahibi bir ülke haline geldik' Karaismailoğlu: 'Dünyanın en önemli ticari koridorlarında söz sahibi bir ülke haline geldik' Pamukkale Belediyespor'dan 13 madalya Pamukkale Belediyespor'dan 13 madalya

Habip Aşan, Türkiye, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak Arıcılar Birliği Başkanlığına Aşan yeniden seçildi - Son Dakika


Son Dakika
13:16 Eve giren babanın acı anı! 42 yaşındaki kızını başından vurulmuş halde buldu!
13:14 3 yaşındaki çocuğu eşek ısırdı! Göz kapağı kopan Fatma'ya boynundan alınan doku ile yeni göz kapağı yapıldı
13:08 Hırsızlar sert kayaya çarptı! Demir sopalı yaşlı kadından örnek savunma
13:01 İstanbul için korkutan rapor! Olası bir 7.5'lik depremde bu 13 ilçe ve 91 bin 81 bina yıkılacak
12:56 Eski sevgiliden akılalmaz intikam: Arabasına rujla küfürler yazdı
12:56 Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'tan şaşırtan açıklama: Evim yok, arkadaşlarımın odasında kalıyorum
12:50 CHP Genel Merkezi'ne pankart asıldı: Ya cevap ver ya hesap ver!
12:31 Şükriye Tutkun'dan Dolmabahçe'deki iftar sonrası Erdoğan açıklaması: Keşke babam olsa
12:26 Hakan Ural eleştirilere "Sevmek suç mu" notuyla yanıt verdi: Sen neyin yalakasısın?
12:20 Meslekten ihraç edilmişti! "Rockçı İmam" görevine geri dönmek için AİHM'e başvuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 13:22:17. #1.12#
SON DAKİKA: Şırnak Arıcılar Birliği Başkanlığına Aşan yeniden seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement