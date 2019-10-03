Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Ulaşım ve güvenlik noktasında yapılan çalışmalarımız var. Bunun devamıyla hem biyolojik ve endemik çeşitliliğin ortaya çıkması hem de tarihi dokunun ön plana çıkmasıyla ilgili çalışmalar da boyut kazanacaktır. Şırnak artık terörle değil tarihi ve doğal güzellikleriyle anılacak." dedi.

Vali Pehlivan, kentte bir otelde düzenlenen "Kültür ve Turizm Değerleri Değerlendirme Toplantısı"nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, zengin bir coğrafyada bulunduklarını söyledi.

Nuh'un gemisinin Cudi Dağı'nda karaya oturduğu belirtilen bölgede olduklarını dile getiren Pehlivan, bölgenin, Nuh'un gemisinin prototipinin yapılmasıyla, ulaşım ve konaklamaların olacağı bir duruma ulaşacağını belirtti.

Şehir ve bölgenin her geçen gün daha huzurlu, güvenli hale geldiğine işaret eden Pehlivan, şöyle konuştu:

"Yakın bir gelecekte hem Şırnaklı hemşerilerimiz hem de dışarıdan gelen misafirlerimiz rahatlıkla oralara gidecek. Ulaşım ve güvenlik noktasında yapılan çalışmalarımız var. Bunun devamıyla hem biyolojik ve endemik çeşitliliğin ortaya çıkması hem de tarihi dokunun ön plana çıkmasıyla ilgili çalışmalar da boyut kazanacaktır. Şırnak artık terörle değil tarihi ve doğal güzellikleriyle anılacak."

Pehlivan, kentin tarihi ve kültürüyle çok zengin bir konumda olduğunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP), Valilik, Belediye ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle kültür ve turizme yönelik çalışmalar yapmak istediklerini kaydetti.

"Yeterli altyapı kurulursa milyonlarca insan gelir"

TUTAP Genel Başkanı Fikret Yıldız da bütün dünyanın ilgisini çekecek değerlere sahip olduklarını, bunun başında da Nuh'un gemisinin geldiğini bildirdi.

Bölgedeki terörün bitme noktasına geldiğini, bunun da turizm açısından sevindirici olduğunu ifade eden Yıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü:

" Van, Hakkari, Şırnak gibi tarihi ve kültürel zenginlikleri olan bölgelere yeterli altyapı kurulduğu takdirde bu zenginlikleri görmek için buralara yurt içi ve yurt dışından milyonlarca insan gelecektir. İnşallah Şırnak turizmine büyük bir katkı sağlayacaktır. Nuh'un gemisi bir lokomotif olacaktır."

Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise yaşanan terör olayları nedeniyle tarihi ve kültürel değerlerin yeterince ortaya çıkamadığını söyledi.



Seçim öncesinde Şırnaklılara teleferik sözü olduğunu dile getiren Yarka, "Güvenlik sağlandığında bunu yapacağız. Şırnak'ımızı artık bir kültür ve turizm kenti olarak geliştirmemiz lazım. Çünkü elimizde malzeme var. Kırmızı Medrese, Hazreti Nuh'un Türbesi var. TUTAP aracılığıyla kentimizi dünyaya tanıtmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ile İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ramazan Acar da katıldı.