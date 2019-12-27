Şırnak bakan albayrak konut kredi faizini 0.99'dan 0.79'a indirdik - Son Dakika

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Şırnak bakan albayrak konut kredi faizini 0.99'dan 0.79'a indirdik
6 saat önce
ŞIRNAK Bakan Albayrak Konut kredi faizini 0.99'dan 0.79'a indirdik.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:40 Kaynak: DHA
ŞIRNAK Bakan Albayrak Konut kredi faizini 0.99'dan 0.79'a indirdik
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