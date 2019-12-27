Şırnak bakan albayrak konut kredi faizini 0.99'dan 0.79'a indirdik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak bakan albayrak konut kredi faizini 0.99'dan 0.79'a indirdik - Son Dakika

Şırnak bakan albayrak konut kredi faizini 0.99'dan 0.79'a indirdik

6 saat önce

ŞIRNAK Bakan Albayrak Konut kredi faizini 0.99'dan 0.79'a indirdik.

ŞIRNAK Bakan Albayrak Konut kredi faizini 0.99'dan 0.79'a indirdik

Şırnak bakan albayrak konut kredi faizini 0.99'dan 0.79'a indirdik

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:40 Kaynak: DHA
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