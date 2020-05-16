ŞIRNAK Bakan Soylu ya olacağız, ya öleceğiz - Son Dakika

Bakan Soylu: ya olacağız, ya öleceğiz (2)

CUDİ'DE KULELERİ HAVADAN İNCELEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki İHA Taktik Merkezi açılışının ardından helikopterle Cudi Dağı'ndaki güvenlik kulelerinde incelemelerde buldu. Bakan Soylu'nun helikopteri, inşaatı tamamlanan Hacı Araş kulesinin bulunduğu alana iniş yaptı. Bakan Soyu burada inceleme yapıp, yetkililerden bilgi alarak, askerlerle sohbet etti. Bakan Soylu, ardından 23'üncü Jandarma Piyade Tümen Komutanlığı'na geçti.