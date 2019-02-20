Son Dakika Haberleri: Şırnak Barosu'ndan Cizrespor'a Yönelik Saldırıya Kınama

Şırnak Barosu'ndan Cizrespor'a Yönelik Saldırıya Kınama

1 saat önce

Şırnak Baro Başkanlığı Antalya'nın Serik ilçesinde Cizrespor kafilesine yönelik yaşanan saldırıyı kınadı.

Şırnak Barosu'ndan Cizrespor'a Yönelik Saldırıya Kınama, System.String[]
Şırnak Baro Başkanlığı Antalya'nın Serik ilçesinde Cizrespor kafilesine yönelik yaşanan saldırıyı kınadı.

Şırnak Baro Başkanlığı Cizrespor'a yönelik gerçekleşen saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımladı. Şırnak Baro Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şırnak'ı 3. Lig'de temsil eden Cizrespor ile Serik Belediyespor arasında oynanan müsabakada toplumun her kesiminin tepkisini çeken şiddet olaylarının yaşandığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Şırnak ilini temsil eden önceki sezonlarda da çok defa saldırıya maruz kalmış olan Cizrespor'un son olarak, Serik Belediyespor ile olan müsabakada yaşadığı saldırı toplumun duyarlı bütün kesimlerin tepkisini çekmiştir. Yaşanan saldırının şekli sıradan bir şiddet olayı olarak değerlendirilemeyeceği gerçeğini gözler önüne serilmiş, müsabaka boyunca çalınan müziklerin, atılan sloganların ve sinkaflı küfürlerin ırkçı, ayrıştırıcı ve nefret içerdiği tüm kamuoyunca hayretle izlenmiştir. Yaşanan bu elim olayda başta TFF olmak üzere tüm yetkili mercileri göreve davet ediyoruz. Saldırıyı gerçekleştirenlerin cezalandırılması için Şırnak Barosu olarak olayın takipçisi olacağımızı beyan eder ve tüm kamuoyunu bu saldırı karşısında Cizrespor Kulübü etrafında kenetlenmeye çağırıyoruz" denildi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:47 Kaynak: İHA

serik, Cizrespor, Şırnak, Spor
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