Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 3 yıllık çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 3 yıllık çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması

14.03.2022 13:35
Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 3 yıllık çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, yaklaşık yüzde 65'i yıkılan bir şehri ayağa kaldırmaya çalıştıklarını belirterek, "Kendimizi başarılı buluyoruz ama bununla yetinmiyoruz.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, yaklaşık yüzde 65'i yıkılan bir şehri ayağa kaldırmaya çalıştıklarını belirterek, "Kendimizi başarılı buluyoruz ama bununla yetinmiyoruz. Yolun yarısını kitaplaştırdık daha yapacak çok işimiz var." dedi.

Yarka, belediye binasında düzenlenen toplantıda gazetecilere, göreve geldikleri günden bu yana 3 yılda gerçekleştirdikleri çalışmaları aktardı.

Yaptıkları çalışmaların görselleri ile tanıtıldığı "Yolun yarısı" adlı almanağı gazetecilerle paylaşan Yarka, yaşanan tüm gelişmelere rağmen söz verdikleri hizmetleri yerine getirmek için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.

3 yılda yapılan hizmetleri belgelendirdiklerini ifade eden Yarka, "Desteklediğimiz en büyük projeler Şırnak- Van kara yolunun yapımı, Şırnak Şehir Hastanesi. Bunlar da kenti çok büyük bir seviyeye getirecek. Biri hayata geçti, diğeri de nisan ayı başında ihaleye çıkıyor." diye konuştu.

Yarka, en büyük projelerinden birinin de "Millet Bahçesi" projesi olduğunu dile getirerek, 112 bin metrekare üzerine ihalesinin en kısa zamanda yapılacağını aktardı.

Şırnak'ta otopark sorunu bulunduğunu eski belediye binası yerine 5 kattan oluşan otopark çalışması yapacaklarını, üst katında da düğün salonu projesini hayata geçireceklerini belirten Yarka, bu projeye Erzurum Büyükşehir Belediyesinin katkı sunacağını bildirdi.

"Kentte yıllardır çivi çakılmayan bölgelere biz el attık"

Yarka, kentte iyi hizmetler yaptıklarını, elektrik, doğal gaz, kanalizasyon hatlarını yer altına aldıklarını, artık ağaçlandırma, yeşillendirme, ışıklandırma çalışmalarını hayata geçireceklerini söyledi.

"Kentte yıllardır çivi çakılmayan bölgelere biz el attık ve yakın zamanda bunları bitireceğiz. Göreve geldiğimizde vatandaşımıza söz verdik ve sözümüzü tuttuk." diyen Yarka, söz verdikleri hizmetleri hayata geçirmek için bundan sonra da çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini belirtti.

Yarka, araç filosunu da güçlendirdiklerini, 55 aracı daha filoya kattıklarını dile getirerek, gençlere yönelik gençlik merkezinin faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

300 gençle faaliyete başlayan merkezin şimdi 1315 gence hizmet verdiğini aktaran Yarka, "Kadınlar için de bir yer yapılıyor, inşaatı devam ediyor. Burada da kadınlarımız el becerilerini geliştirecekler. Muhtarlar için muhtar evleri taksi durakları gibi birçok yeniliğe imza attık. Şırnak'ta artık bir şehir havası oluştu." şeklinde konuştu.

Bütün sıkıntılara rağmen hizmetleri en iyi şekilde yapmaya gayret ettiklerini belirten Yarka, var olan eksikleri tamamlamak için de çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Yarka, "Yaklaşık yüzde 65'i yıkılan bir şehri ayağa kaldırmaya çalıştık. Kendimizi başarılı buluyoruz ama bununla yetinmiyoruz. Yolun yarısını kitaplaştırdık daha yapacak çok işimiz var. Kalan eksiklerimizi tamamlayacağız. Daha yaşanabilir bir Şırnak için el birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bütün ekibimle tek amacımız bu memlekete hizmet etmek. 24 saat hesap vermeye hazırız. Şırnaklılara hizmet etmek şereftir." ifadelerini kullandı.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 3 yıllık çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması
Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 3 yıllık çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması

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Kaynak: AA

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