Şırnak Belediye Başkanı Yarka, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak Belediye Başkanı Yarka, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Şırnak Belediye Başkanı Yarka, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şırnak Belediye Başkanı Yarka, AA'nın

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Yarka, "haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın " İsrail'in yıkımları", "yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", "spor" kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdi.

Yarka, Anadolu Ajansının düzenlediği fotoğraf yarışmasını desteklediklerini, yaşam, spor ve haber birbirinden değerli ve anlamlı fotoğraflar arasında seçimini yaptığını aktardı.

Fotoğrafları seçmekte zorlandığını dile getiren Yarka,"Seçtiğim 3 fotoğrafın benim için ayrı bir manevi değeri oldu. Yıllardır en sağlam ve en hızlı şekilde haberin kamuoyuna ulaşmasını sağlayan Anadolu Ajansı Türkiye'de ve dünyada öncü bir konumda. Anadolu Ajansı, günden güne kendini yenileyen ve geliştiren bir kurum. Bunu değişik faaliyetlere katılımıyla da görebiliyoruz. Bu durum tabi ki bizim de ufkumuzu açıyor. Emeği geçen bütün ajans çalışanlarını tebrik ediyor, bundan sonraki habercilik hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.

Mustafa Yalçın, Mehmet Yarka, Halil Fidan, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2000 personelle Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı
Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı "Bu kadar borç varken bu araca binemem" dedi! CHP'li başkan, makam aracını satılığa çıkardı Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti

Son Dakika Haberleri
18:26 Palancıoğlu, İldem esnafını ziyaret etti - Son Dakika
18:25 Soylu: "2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bu yıl katılan kişi sayısı 117'dir" - Son Dakika
18:24 DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika
18:20 Aksoy'dan engelli ve yaşlı vatandaşlara müjde - Son Dakika
18:19 Didim'de 'Sağlıklı Yaşam, Engelsiz Hayat' eyürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
17:41 Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Son Dakika
17:38 "Bu kadar borç varken bu araca binemem" dedi! CHP'li başkan, makam aracını satılığa çıkardı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 18:26:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şırnak Belediye Başkanı Yarka, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]