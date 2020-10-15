DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Şırnak Belediye Başkanı Yarka, koronavirüse yakalandı

ŞIRNAK Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Evinde kendini izole eden Yarka, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Şırnak Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Yarka, boğaz ve eklem ağrıları ile halsizlik şikayetleri nedeniyle hastaneye başvurdu. Hastanede Yarka'ya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Test sonucu pozitif çıkmasının ardından evinde karantinaya alınan Başkan Yarka, sosyal medya hesabında sağlık durumunun ve moralinin iyi olduğunu duyurdu. Yarka, paylaşımında şunları kaydetti: "Kıymetli hemşerilerim, yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Evde kontrol amaçlı izole durumdayım. Tedaviyi evde geçirip bir süre karantinada kalacağız. Tedavi süreci boyunca dualarınızı bekliyorum. En kısa sürede görüşmek dileğiyle."