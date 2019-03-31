Son Dakika Haberleri: Şırnak Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Mehmet Yarka Kazandı

Şırnak Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Mehmet Yarka Kazandı

51 dakika önce

Şırnak Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Yarka kazandı.

Şırnak Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Mehmet Yarka Kazandı, System.String[]
Şırnak Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Yarka kazandı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:08 Kaynak: AA

Şırnak, Mehmet Yarka, AK Parti, Güncel
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