Şırnak Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Mehmet Yarka Kazandı.
52 dakika önce
Şırnak Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Yarka kazandı.
Şırnak
Belediye Başkanlığını AK Parti
adayı Mehmet Yarka
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Yarka 17 bin 76, HDP
adayı Hişar Osal
9 bin 474 oy aldı.
-Yarka'nın özgeçmişi-
29 Ocak 1963 yılında Şırnak'ta doğdu. Lise öğrenimini Şırnak'ta tamamladı. Türkiye
'nin birçok ilinde prestijli projelerin mimarı olan May inşaatın yönetim kurulu başkanlığını yürüten Yarka, 1986 yılında siyaset hayatına Anavatan Partisi
ile başladı. 1989 yılında belediye meclis üyeliği ve henüz 26 yaşında iken belediye başkan vekili olarak uzun yıllar görev yaptı. Şırnak, il statüsü kazandıktan sonra 1994 yılında Şırnak Ticaret ve Sanayi Odasının kurucu meclis başkanlığı ve akabinde yönetim kurulu başkanlığını üstlendi. Şırnak ili ve ilçelerinin sosyal ve ticari gelişimini esas alan Şırnak ili ve ilçelerini geliştirme vakfının 1996 yılında kurucu üyeliğini ve genel saymanlığı görevlerini icra etti. 2000-2001 yılları arasında genç işadamları derneği kurucu yönetim kurulu ve dernek başkanlığı görevlerini icra etti. Şırnak spor kulübünü kurdu ve 2003-2005 yılları arasında Şırnak spor kulübü başkanlığı yaptı. Yarka evli ve 3 çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:10 Kaynak: AA
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