ŞIRNAK Belediye serada ürettiği çileği halka dağıtacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel ŞIRNAK Belediye serada ürettiği çileği halka dağıtacak - Son Dakika

ŞIRNAK Belediye serada ürettiği çileği halka dağıtacak

6 saat önce

Belediye serada ürettiği çileği halka dağıtacakŞIRNAK'ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli Belde Belediyesi tarafından 3 dönüm arazi üzerine kurulan serada üretilen çilekler, belde halkına ücretsiz dağıtılacak.

Belediye serada ürettiği çileği halka dağıtacak

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli Belde Belediyesi tarafından 3 dönüm arazi üzerine kurulan serada üretilen çilekler, belde halkına ücretsiz dağıtılacak.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde AK Parti'den Başverimli Belde Belediye Başkanı seçilen Medeni Tatar, istihdam ve üretime dair projelerini hayata geçiriyor. Geçen ay 3 dönüm araziye sera kuran Başkan Tatar, burada çilek yetiştiriciliğine başladı. Seracılığının beldede yaygınlaştırılması ve iş istihdamına yönelik yapılan proje beğeni gördü. Serada çilekler yetişirken, hasat edilecek ilk ürün belde halkına ücretsiz dağıtılacak.

Çilek serasını günlük denetleyen Başkan Tatar, serada yetişecek olan çileklerin önce halka ücretsiz olarak dağıtılacağını söyledi. Hedeflerinin ileriki aşamada serayı 15 dönüme kadar genişletmeyi ve 25 kişiyi istihdam etmek olduğunu belirten Başkan Tatar, üretilen çilekleri belde halkına hizmet etmek amaçlı satmayı düşündüklerini söyledi.

ŞIRNAK Belediye serada ürettiği çileği halka dağıtacak

Başverimli, Silopi, Tatar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:38 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı
ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi         
17:49
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı         
17:46
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır         
17:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı         
17:39
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı         
17:25
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım         
17:22
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi         
17:20
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat         
17:06
ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi         
17:00
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor         
16:57
Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
16:54
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak         
16:52
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım         
16:42
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı         
16:40
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı         
16:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 18:23:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ŞIRNAK Belediye serada ürettiği çileği halka dağıtacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]