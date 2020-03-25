ŞIRNAK Belediye serada ürettiği çileği halka dağıtacak - Son Dakika

Belediye serada ürettiği çileği halka dağıtacak

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli Belde Belediyesi tarafından 3 dönüm arazi üzerine kurulan serada üretilen çilekler, belde halkına ücretsiz dağıtılacak.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde AK Parti'den Başverimli Belde Belediye Başkanı seçilen Medeni Tatar, istihdam ve üretime dair projelerini hayata geçiriyor. Geçen ay 3 dönüm araziye sera kuran Başkan Tatar, burada çilek yetiştiriciliğine başladı. Seracılığının beldede yaygınlaştırılması ve iş istihdamına yönelik yapılan proje beğeni gördü. Serada çilekler yetişirken, hasat edilecek ilk ürün belde halkına ücretsiz dağıtılacak.

Çilek serasını günlük denetleyen Başkan Tatar, serada yetişecek olan çileklerin önce halka ücretsiz olarak dağıtılacağını söyledi. Hedeflerinin ileriki aşamada serayı 15 dönüme kadar genişletmeyi ve 25 kişiyi istihdam etmek olduğunu belirten Başkan Tatar, üretilen çilekleri belde halkına hizmet etmek amaçlı satmayı düşündüklerini söyledi.