Şırnak Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri Hazır
30 dakika önce
Şırnak'ta karla kaplanan yollarda vatandaşların mağdur olmaması için belediye tarafından karla mücadele ekibi kuruldu.
Şırnak
'ta karla kaplanan yollarda vatandaşların mağdur olmaması için belediye tarafından karla mücadele ekibi kuruldu.
Kış hazırlıkları çerçevesinde kurulan ekiplerin yanı sıra tuz stoğunun da tamamlanmasıyla birlikte, yollarda meydana gelen buzlanmadan kaynaklı kazaların en aza indirilmesi hedefleniyor. Belediye ekipleri tarafından Şırnak il merkezinde belirlenen bölgelerde gerektiği her an tam donanımlı ekipmanlar ile 7 gün 24 saat Şırnaklı vatandaşlara hizmet verecek. - ŞIRNAK
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:04 Kaynak: İHA
Market Yöneticileri: 25 Kuruşa Satılan Poşetlerden Biz Kar Etmiyoruz
Ücretli Poşete Tepki Gösteren Vatandaşlar, Ürünleri Ellerinde Taşıdı
Yamaçtan Kopan Kayalar 10 Katlı Binanın Üzerine Düştü, Vatandaşlar Evlerini Terk Etti
NASA 6,5 Milyar Km Uzaklıktaki Cismin Fotoğraflarını Paylaştı