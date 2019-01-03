Son Dakika Haberleri: Şırnak Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri Hazır

Şırnak Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri Hazır

30 dakika önce

Şırnak'ta karla kaplanan yollarda vatandaşların mağdur olmaması için belediye tarafından karla mücadele ekibi kuruldu.

Şırnak Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri Hazır, System.String[]
Şırnak'ta karla kaplanan yollarda vatandaşların mağdur olmaması için belediye tarafından karla mücadele ekibi kuruldu.

Kış hazırlıkları çerçevesinde kurulan ekiplerin yanı sıra tuz stoğunun da tamamlanmasıyla birlikte, yollarda meydana gelen buzlanmadan kaynaklı kazaların en aza indirilmesi hedefleniyor. Belediye ekipleri tarafından Şırnak il merkezinde belirlenen bölgelerde gerektiği her an tam donanımlı ekipmanlar ile 7 gün 24 saat Şırnaklı vatandaşlara hizmet verecek. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:04 Kaynak: İHA

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