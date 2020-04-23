Şırnak Belediyesi ramazanda her hafta ihtiyaç sahiplerine 2 ton et dağıtacak - Son Dakika
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Şırnak Belediyesi ramazanda her hafta ihtiyaç sahiplerine 2 ton et dağıtacak

6 saat önce

Şırnak Belediyesi ramazanda her hafta ihtiyaç sahibi ailelere 2 ton et dağıtıcak.Belediye tarafından başlatılan, iş adamlarının ve hayırseverlerin katkısıyla hayata geçirilen yardım faaliyeti kapsamında Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan mezbahaneye gelen Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan,...

Şırnak Belediyesi ramazanda her hafta ihtiyaç sahiplerine 2 ton et dağıtacak, System.String[]

Şırnak Belediyesi ramazanda her hafta ihtiyaç sahibi ailelere 2 ton et dağıtıcak.

Belediye tarafından başlatılan, iş adamlarının ve hayırseverlerin katkısıyla hayata geçirilen yardım faaliyeti kapsamında Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan mezbahaneye gelen Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ve İl Müftüsü Ramazan Tolan, incelemelerde bulundu.

Vali Pehlivan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm ülke olarak önemli bir süreçten geçildiğini ifade ederek, Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla vatandaşlara gerekli yardımların ulaştırılmaya devam edileceğini söyledi.

155,156 ve 112 hatlarına yaklaşık 3 bin çağrı geldiğini dile getiren Pehlivan, bu taleplerin tümüne ulaşılıp, gerekli yardımların sağlandığını aktardı.

Pehlivan, vatandaşlardan da olumlu geri dönüşler aldıklarını anlatarak, "Bunu yaparken sadece dar gelirlilerin ötesinde bu virüs salgını nedeniyle işini, gelirini kaybetmiş vatandaşlarımıza ulaşmak adına organizasyon yapıldı. Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında hane başına 1000'er lira ödeme de PTT'den güvenlik mensubu arkadaşlarımız tarafından ulaştırıldı." dedi.

54 bin aileye ulaşıldı

Kentteki 54 bin aileye ulaşıldığını, üçüncü etap başvuruların başladığını bildiren Pehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlet kaynaklarıyla bu yardımlar yapılırken, bir yandan da hayırseverlerin katkılarıyla gıda yardımlarını dağıtıyoruz. İlk etapta 20 bin gıda kolisini vatandaşlarımıza ulaştıracağız. İhtiyaçlar nispetinde bunlar artacak. Ramazanda da vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmaları kesintisiz sürdüreceğiz. İnşallah hem Şırnak hem de ülke olarak virüs ile mücadeleyi en az hasar ile atlatırız."

Koronavirüs tedbirlerini uygulamaya devam edeceklerini ifade eden Pehlivan, vatandaşlardan "Evde kal" çağrılarına uymaya devam etmelerini istedi.

1 ayda 8 ton et ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve ramazan ayını tebrik etti.

Belediye olarak Valilik organizasyonundaki Vefa Sosyal Destek Grubunun gıda ve et yardımını ailelere ulaştırmaya başladığını dile getiren Yarka, "Bugün mezbahanemizde 100 koyun kesiliyor. 2 ton eti ramazan öncesi ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtacağız. Bu her hafta devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yarka, bunun yanı sıra 6 bin gıda kolisini de ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacaklarını aktararak, ramazan boyunca 8 ton etin vatandaşlara ulaştırılacağını kaydetti.

Bu yardımların iş adamlarının ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla yapıldığını bildiren Yarka, "Bu zor süreçte bu tür yardımlaşma ve dayanışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Valilik, belediye, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumların katılımıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları ile çok önemli çalışmalara imza atılıyor. Allah herkesten razı olsun." şeklinde konuştu.

Vatandaşlara kendileri ve sevdiklerinin sağlığı için evlerinde kalmaları çağrısında bulunan Yarka, onlara her türlü hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Bahçelievler Mahallesi, Şırnak Belediyesi, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 03:40 Kaynak: AA

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