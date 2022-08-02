Şırnak'ta ana arterlerde 30 kilometrelik sıcak asfalt çalışması başladı

Şırnak Belediyesince kentin ana arterlerinden oluşan 30 kilometrelik sıcak asfalt çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 12 mahalle ve ana arterlerdeki asfalt çalışması için Ali Gaffar Okan Caddesindeki çalışmaları inceledi, ilgililerden bilgi aldı.

Yarka, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal gaz, kanalizasyon çalışmalarının ardından altyapı çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Ana arterler başta olmak üzere 30 kilometrelik asfalt dökümünün gerçekleştirileceğini belirten Yarka, vatandaşlara ilk seçildiği gün verilen sözlerin hepsini yerine getirmek için gece gündüz çalıştıklarını aktardı.

"Bir haftadır vatandaşımızın yüzü gülüyor. Çünkü 12 mahallede çalışma var. Altyapısından, duvarına kadar kanalizasyonundan yol genişleme çalışmalarına kadar şu anda 30 kilometreye yakın asfalt çalışmamız olacak. Son zamanlardaki sloganımız, 'Şırnak Belediyesi çalışıyor, vatandaşın yüzü gülüyor'. Hastane ve üniversite bölgesine kavşak projesini yakında hayata geçiriyoruz. Şehrimizin dört tarafında çalışmalarımız var, çalışmalarımızda emeği bulunan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diyen Yarka, vatandaşların özlenen yol hasretine son vereceklerini bildirdi.

Geçen yıl zaman zaman yaşanan su sıkıntılarının çözüme kavuştuğunu belirten Yarka, "Geçtiğimiz sene binlerce telefon geliyordu. Bu sene belediyemize gelen telefon sayıları yüzde 70 azaldı. Yaz aylarında su seviyeleri düşüyor ama su sıkıntımız yok." dedi.???????