Son Dakika Haberleri: Şırnak Beytüşşebap'ta, Hasta Kadın İçin Askeri Helikopter Havalandı

Şırnak Beytüşşebap'ta, Hasta Kadın İçin Askeri Helikopter Havalandı

14 dakika önce

Beytüşşebap'ta, hasta kadın için askeri helikopter havalandıŞırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde rahatsızlanan Şimuni Diril (64), kar yağışı nedeniyle köy yolu kapanınca, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle alınarak, hastaneye kaldırıldı.

Şırnak Beytüşşebap'ta, Hasta Kadın İçin Askeri Helikopter Havalandı, System.String[]
Beytüşşebap'ta, hasta kadın için askeri helikopter havalandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde rahatsızlanan Şimuni Diril (64), kar yağışı nedeniyle köy yolu kapanınca, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle alınarak, hastaneye kaldırıldı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan Şimuni Diril, bugün evinde rahatsızlandı. Yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Köy yolu kar yağışı nedeniyle kapalı olunca Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndan helikopter talebinde bulunuldu. Bunun üzerine Diril'i almak için 2 Sikorsky tipi helikopter havalandı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando özel harekat timi ve beraberindeki sağlık personelini taşıyan helikopterler, köye iniş yaptı. Helikoptere alınan Şimuni Diril, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:59 Kaynak: DHA

Şırnak, Beytüşşebap, Helikopter, 3. Sayfa
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