Son Dakika Haberleri: Şırnak Beytüşşebap'ta Kar Kalınlığı 1 Metreye Ulaştı

Şırnak Beytüşşebap'ta Kar Kalınlığı 1 Metreye Ulaştı

1 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı, 1 metreyi buldu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı, 1 metreyi buldu.

Beytüşşebap'ta kar yağışı aralıksız sürüyor. Kar yağışı nedeniyle birçok ev kar altında kaldı. Sabah evlerinden çıkmakta güçlük çeken ilçe halkı, biriken karı kendi imkanlarıyla temizledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 24 köy yolu ulaşıma kapanırken, Beytüşşebap Kaymakamlığı Özel İdare Müdürlüğü bünyesindeki karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma sağlamak amacıyla çalışmaları aralıksız sürüyor.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanan Şırnak- Hakkari karayolunda, ekipler karayolunun trafiğe kapanmaması için tedbirler aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:14 Kaynak: DHA

Sabah, Şırnak, Beytüşşebap, Kar, Güncel
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