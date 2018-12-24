Son Dakika Haberleri: Şırnak Beytüşşebap'ta Kar Kalınlığı 20 Santim

Şırnak Beytüşşebap'ta Kar Kalınlığı 20 Santim

43 dakika önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bu sabah etkisini artırarak sürdüren kar yağışı, gündelik yaşam olumsuz etkiliyor.

Şırnak Beytüşşebap'ta Kar Kalınlığı 20 Santim, System.String[]
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bu sabah etkisini artırarak sürdüren kar yağışı, gündelik yaşam olumsuz etkiliyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santime ulaşırken, Beytüşşebap Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç sürücülerine zincir takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Kırsal alanda da etkisini sürdüren kar nedeniyle köylere ulaşımın aksamaması için ekipler çalışmalarına devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:04 Kaynak: DHA

Sabah, Şırnak, Beytüşşebap, Güncel
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