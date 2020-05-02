Şırnak Beytüşşebap'ta kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ilçesinde 11 Ocak'tan beri haber alınamayan Hurmüz Diril'i arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Kovankaya köyünde yaşayan ve 11 Ocak'tan itibaren kendilerinden haber alınamayan Şimuni ve Hurmüz Diril çifti için arama çalışmaları başlatıldığı hatırlatıldı.

Kayıp çiftten Şimuni Diril'in 20 Mart'ta köyden 1,5 kilometre uzaklıkta cesedinin bulunduğu anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hurmüz Diril'i arama çalışmaları ise devam ediyor. Diril'in bulunması amacıyla, 28-29-30 Nisan'da Jandarma Özel Harekat timleri, olay yeri inceleme ve TEM timleri ile havadan ve karadan geniş kapsamlı arama faaliyeti icra edilmiş, dere yatakları, kayalık ve ağaçlık bölgeler detaylı aramaya tabi tutulmuş ancak herhangi bir ize rastlanılmamıştır. Konuyla ilgili olarak Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat devam ettirilmektedir."

Kovankaya köyünde yaşayan Hurmüz-Şimuni Diril çiftinden 11 Ocak'tan beri haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.