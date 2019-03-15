Son Dakika Haberleri: Şırnak Beytüşşebap'ta Minibüsler Çarpıştı: 7 Öğretmen Yaralı

Şırnak Beytüşşebap'ta Minibüsler Çarpıştı: 7 Öğretmen Yaralı

47 dakika önce

Beytüşşebap'ta minibüsler çarpıştı: 7 öğretmen yaralıŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile yolcu minibüsü kar nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı.

Beytüşşebap'ta minibüsler çarpıştı: 7 öğretmen yaralı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile yolcu minibüsü kar nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada 7 öğretmen yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Beytüşşebap ilçesine bağlı Mezra köyü yakınlarında meydana geldi. Mezra köyünde görev yapan öğretmenleri taşıyan Hekim Timur yönetimindeki 27 P 4350 plakalı minibüs ile karşı yönde gelen Burhan Timur'un kullandığı 04 AJ 380 yolcu minibüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazanın yaşanmasıyla çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık görevlileri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan 7 öğretmen yaralandı. Yaralı öğretmenler, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan öğretmenlerden 2'si durumların ağır olması nedeniyle Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada her iki araçta da hasar meydana geldi.

Görüntü Dükümü

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Hastaneden görüntüler

Yaralıların hastaneye getirilişi

Kaymakam Pendik'in yaralıları ziyareti

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak),(DHA)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:07 Kaynak: DHA

Şırnak, Beytüşşebap, Güncel
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