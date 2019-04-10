Son Dakika Haberleri: Şırnak Beytüşşebap'ta Polis Haftası Kutlandı

Şırnak Beytüşşebap'ta Polis Haftası Kutlandı

1 saat önce

Beytüşşebap'ta Polis Haftası kutlandıŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü, sağanak yağışa rağmen kutlandı.

Şırnak Beytüşşebap'ta Polis Haftası Kutlandı, System.String[]
Beytüşşebap'ta Polis Haftası kutlandı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü, sağanak yağışa rağmen kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları nedeniyle Beytüşşebap Kaymakamlığı'nca çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlk tören kaymakamlık bahçesinde düzenlendi. Atatürk anıtına çelenk sunumu sırasında sağanak yağmur başladı. Sağanak yağış altında yapılan çelenk sunum törenine Kaymakam İsmail Pendik, Belediye Başkanı Habip Aşan, Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz, Jandarma Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, kamu kurum temsilcileri, Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman ve çok sayıda kişi katıldı. Yağmur altında yapılan çelenk sunumunun ardından kutlamalara, öğretmenevinde devam edildi.

Görüntü Dükümü

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Törenden görüntü

Törene katılanlar

Yağmur yağışı

Çelenk sunumu

Öğretmen evindeki program

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU 145 MB

Haber-Kamera Emin BALBEYTÜŞŞEBAP(Şırnak),(DHA)-

(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:07 Kaynak: DHA
Şırnak, Beytüşşebap, Polis, Polis Haftası, Güncel
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