Şırnak Beytüşşebap'ta Polis Haftası Kutlandı

Beytüşşebap'ta Polis Haftası kutlandıŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü, sağanak yağışa rağmen kutlandı.

Beytüşşebap'ta Polis Haftası kutlandı



ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü, sağanak yağışa rağmen kutlandı.



Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları nedeniyle Beytüşşebap Kaymakamlığı'nca çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlk tören kaymakamlık bahçesinde düzenlendi. Atatürk anıtına çelenk sunumu sırasında sağanak yağmur başladı. Sağanak yağış altında yapılan çelenk sunum törenine Kaymakam İsmail Pendik, Belediye Başkanı Habip Aşan, Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz, Jandarma Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, kamu kurum temsilcileri, Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman ve çok sayıda kişi katıldı. Yağmur altında yapılan çelenk sunumunun ardından kutlamalara, öğretmenevinde devam edildi.



Görüntü Dükümü



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Törenden görüntü



Törene katılanlar



Yağmur yağışı



Çelenk sunumu



Öğretmen evindeki program



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU 145 MB



Haber-Kamera Emin BALBEYTÜŞŞEBAP(Şırnak),(DHA)-



(Tür: Yurt)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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