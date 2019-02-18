Son Dakika Haberleri: Şırnak Beytüşşebap'ta Sığınakta 22 Bin 100 Mermi Ele Geçirildi

Şırnak Beytüşşebap'ta Sığınakta 22 Bin 100 Mermi Ele Geçirildi

9 dakika önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınakta 22 bin 100 makineli tüfek mermisi ele geçirildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınakta 22 bin 100 makineli tüfek mermisi ele geçirildi.

Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nca Faraşin Bölgesi Doğanyol köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut' ismi verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen bir sığınak tespit edildi. Sığınakta arama yapan ekipler, 8 bidon içerisinde toplam 22 bin 100 makineli tüfek mermisi ele geçirildi. Sığınak imha edilirken, mühimmata el konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:11 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşar Esad'dan Dikkat Çeken Türkiye ve YPG Açıklaması FETÖ'cü Eski Akademisyen, ByLock'u Yasak Aşkını Saklamak İçin Kullandığını Savundu

Şırnak'ta Bir Çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kirlenen Afişini Temizledi Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 17:20:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak Beytüşşebap'ta Sığınakta 22 Bin 100 Mermi Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]