Şırnak Beytüşşebap'ta Sığınakta 22 Bin 100 Mermi Ele Geçirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınakta 22 bin 100 makineli tüfek mermisi ele geçirildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınakta 22 bin 100 makineli tüfek mermisi ele geçirildi.



Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nca Faraşin Bölgesi Doğanyol köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut' ismi verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen bir sığınak tespit edildi. Sığınakta arama yapan ekipler, 8 bidon içerisinde toplam 22 bin 100 makineli tüfek mermisi ele geçirildi. Sığınak imha edilirken, mühimmata el konuldu.

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