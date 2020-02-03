Şırnak beytüşşebap'tan 2 ayda 1000 ton kar taşındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak beytüşşebap'tan 2 ayda 1000 ton kar taşındı - Son Dakika

Şırnak beytüşşebap'tan 2 ayda 1000 ton kar taşındı

6 saat önce

Beytüşşebap'tan 2 ayda 1000 ton kar taşındıŞIRNAK'ın Beytüşşebap Belediyesi ekiplerince kar kalınlığının 1,5 metre bulunduğu ilçeden 2 ayda, 500 kamyonla 1000 ton kar taşındı.

Beytüşşebap'tan 2 ayda 1000 ton kar taşındı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap Belediyesi ekiplerince kar kalınlığının 1,5 metre bulunduğu ilçeden 2 ayda, 500 kamyonla 1000 ton kar taşındı.

Beytüşşebap'ta etkili olan kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 1,5 metreye, yüksek kesimlerde ise yer yer 5- 6 metreye ulaştı. Beytüşşebap merkezde 2 aydır kar yağışı etkili olurken, birçok araç ve ev, kar altında kaldı. Beytüşşebap Belediyesi'nce ilçe merkezinde biriken karı toplama çalışmaları, aralıksız sürdürülüyor.

Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, 2 ayda 500 kamyonla 1000 ton karı ilçe merkezine taşıdıklarını söyledi. Ulaşımda aksama olmaması için ekiplerin gece gündüz çalıştıklarını anlatan Aşan, "İlçemiz yüksek rakamlı yer olduğu için kar yağışı da etkili oluyor. İlçe merkezinde biriken karları ekipler iş makineleriyle kamyonlara yüklüyor. Son 2 ayda 500 kamyonla yaklaşık 1000 ton kar taşıdık. Taşınan kar ilçe merkezinde belirlenen bölgelere bırakılıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ

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İş makinelerin araçları kardan çıkarma görüntüleri

Yolda biriken kar

Vatandaşların kar üzerinde yürüme görüntüleri

Esnafın iş yeri önlerini kardan temizlemesi

Araçların kar içinde kalma görüntüleri

İş makinelerin kar temizleme görüntüleri

Vatandaşlarla röportaj

Karın kamyonlara yüklenmesi

Belediye Başkanının açıklamaları

Yüksek kesimlerde kar temizleme çalışmaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak),(DHA)

Şırnak beytüşşebap'tan 2 ayda 1000 ton kar taşındı

Beytüşşebap, Şırnak, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:53 Kaynak: DHA
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