Şırnak Bilim Merkezi, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildi - Son Dakika
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Şırnak Bilim Merkezi, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildi

25.02.2022 13:12
Şırnak Bilim Merkezi, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildi

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) yerleşkesinde yer alan Bilim Merkezi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) yerleşkesinde yer alan Bilim Merkezi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından onaylanan projeyle 2020'de faaliyete geçen ancak salgın nedeniyle değerlendirilemeyen Şırnak Bilim Merkezi, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir tarafından imzalanan protokolle İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildi.

Vali Pehlivan, 2020'de açılan merkezi, daha aktif kullanılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis ettiklerini söyledi.

"Hedefimiz sezon sonuna kadar 4 bin 200 öğrencimizin burayı ziyaret etmesi ve buradan faydalanmasını sağlamak." diyen Pehlivan, öğrencilerin merkeze gelmeleri için belediyenin taşıma işini üstlendiğini bildirdi.

Öğrencilerin okulda öğrendikleri konuları merkezde pekiştireceğini aktaran Pehlivan, şöyle konuştu:

"Öğrenciler burada bilim insanlarını daha yakından tanıyor. Bilim insanlarının ortaya koyduğu eserleri, yaptığı deneyleri, çalışmaları burada deneyerek, idrak etme öğrenme imkanı buluyor. Böylesi emek sarf edilmiş bir merkezin ilimizde daha çok öğrenci tarafından tanınması, ziyaret edilmesi öğrencilerin eğitimlerine de katkı sağlayacaktır. Orta öğretimde eğitim alan öğrenciler faydalanacak. Bilimsel alanda yapılan çalışmaları burada öğrenecekler."

Alanlı da bölgenin artık terörle değil, bilimle anılacağını anlatarak, bunun için atılan temellerin kısa zamanda sonuçlarını göreceklerini dile getirdi.

Böyle bir merkezin Şırnak'a kazandırılmasından mutluluk duyduğunu belirten Alanlı, "Buradan 7'den 70'e bilime merakı olanlar faydalanabilmektedir. Bin metrekarelik merkezde 63 deney testimiz var. Özellikle öğrencilerimiz ortaokul ve lisede edindikleri bilgileri kolay bir şekilde deneyimleme imkanını sahip olabileceklerdir." dedi.

Yarka ise "Çocuklar bizim geleceğimiz. Bu gençlerimiz, çocuklarımız geçmişte çok acılar çekti, gençliğini yaşayamadılar. Onlara gençliklerini yaşatmak için belediye olarak yanlarında olacağız." diye konuştu.

Daha sonra Vali Pehlivan ve beraberindekiler, merkezi gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

Şırnak Bilim Merkezi, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildi
Şırnak Bilim Merkezi, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildi
Şırnak Bilim Merkezi, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildi
Şırnak Bilim Merkezi, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildi

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milli eğitim bakanlığı, Dicle Kalkınma Ajansı, Mehmet Yarka, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak Bilim Merkezi, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildi - Son Dakika


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