Şırnak, Bingöl ve Batman'da 28 yerleşim birimine ulaşılamıyor - Son Dakika
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Şırnak, Bingöl ve Batman'da 28 yerleşim birimine ulaşılamıyor

22.03.2022 12:24
Şırnak, Bingöl ve Batman'da 28 yerleşim birimine ulaşılamıyor

Şırnak, Bingöl ve Batman'da kar ve tipi nedeniyle 28 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak, Bingöl ve Batman'da kar ve tipi nedeniyle 28 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde 3 gündür etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Uludere'de 1 köy, Beytüşşebap'ta da 2 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede, kapanan yolların açılması için çalışma yürütülüyor.

Bingöl

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 2, ilçelerden Genç'te 4, Karlıova'da 1 ve Solhan'da 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Batman

Kar yağışı nedeniyle Sason ilçesinde de 6 köy ile 8 mezra, Kozluk ilçesinde ise 1 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

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Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta 62 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta 62 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Batman, Bingöl, Şırnak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak, Bingöl ve Batman'da 28 yerleşim birimine ulaşılamıyor - Son Dakika


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