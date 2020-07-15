ŞIRNAK Cizre'de 15 Temmuz şehitler anısına fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Cizre'de 15 Temmuz şehitler anısına fidan toprakla buluştu

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde 15 Temmuz şehitleri anısına 251 fidan toprakla buluştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yıl dönümü nedeniyle Şırnak Cizre ilçesinde, darbe girişiminde şehit olan 251 kişi için fidan dikildi. İlçedeki 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda fidan dikim etkinliğine katılan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Davut Sinanoğlu, 15 Temmuz'da yaşananlarının unutulmaması ve şehitler anısına fidanları toprakla buluşturduklarını söyledi. Kaymakam Sinanoğlu, "Fidanlarımız büyüyecek ama bizim fidanlarla beraber terör örgütleriyle başta FETÖ olmak üzere PKK ve diğer terör örgütleriyle mücadelemiz bu fidanlar büyüdükçe büyüyecek. Bu azmimiz sonuna kadar devem edecektir. 15 Temmuz'da vatan için millet için kutsal değerler için canlarını seve seve feda eden, kutsal değerler uğruna gözlerini kırpmadan tankların topun tüfeğin uçağın önüne atan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.